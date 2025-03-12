生人迴避！彰化花壇3/16「送肉粽」路線曝光

「送肉粽」是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗。（資料照）

2025/03/12 21:08

〔記者湯世名／彰化報導〕生人迴避！彰化縣花壇鄉劉厝村3月16日晚間9點，舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線圖今晚（12日）公布，將從明德街喪宅出發後，沿著明德街過新盛橋，碰到番花路後右轉，最終送往鹿港海邊。劉厝村長陳懷盛呼籲村民當晚儘量避開，以確保人身安全。

陳懷盛指出，這是村內的老人家發生憾事，16日晚間9點開始舉辦送煞科儀，儀式至11點30分結束，由於當天是星期日，他已在這兩天向村民公布此事，並將張貼公告給村民知道，呼籲村民當晚不要經過送煞相關路線，能避開就避開；最終將送到鹿港海邊化解。

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「送肉粽」又名「送吊煞」，是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗，為讓亡者安息、避免居民不安，當地人會請法師將繩索或固定的物品，送到海邊或是河流出海口焚燒掉，答驅邪送煞之效。宗教界人士強調，此儀式主要是安定人心，不用過於恐慌。

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花壇鄉劉厝村將於16日晚間9點舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線圖公布。 （圖由陳懷盛提供）

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