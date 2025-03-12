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    中捷藍線標案開標 捷工局：目標6月底前動工

    台中捷運藍線路線圖。（圖：市府提供）

    台中捷運藍線路線圖。（圖：市府提供）

    2025/03/12 20:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線拚今年動工，包括機電系統暨機廠統合工程標及藍線高架段（BD01）設計標，昨日及今日開標，各因投標家數不足及無人投標下雙雙流標，台中市捷工局長蘇瑞文強調，機電標已在今日二度招標，因已有一家投標，未來只要有一家投標就能評選，目標六月底前推動藍線動工。

    台中市捷運藍線基本設計去年10月底獲中央核定，台中市長盧秀燕今日指出，有信心中捷藍線今年動工，預計10年完工通車，但實際何時動工引發關注，捷工局日前上網招標，徵求機廠、主變電站等機電、機廠統合工程標，昨日開標，因僅一家投標，投標數未達法定3家下流標。

    蘇瑞文指出，相關標案預算數達608億，因有1家投標，表示標案的預算規模廠商可接受，今日二度上網招標，等標期10天，第二次招標依規定只要有一家投標，就能進入評選，估計應能順利招標成功，目標在6月底即能動工。

    至於藍線的土建設計標部分，針對高架段8個車站的BD01設計標，日前也上網招標，今日開標，但因無人投標下流標，蘇瑞文指出，該標案預算9億餘，將再評估是否調整，這項標案屬限制性招標，只要有一家廠商投標即能進入評選，若順利預計4月可望招標成功。

    蘇瑞文強調，中捷藍線預計6月即能順利先自機電，及龍井機廠動工先啟動，後續先推藍線高架段施工，目標10年後通車。

    台中捷運藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站及1座機廠，核定預算1615億，近來基隆捷運預算由697億暴增到1200億，中捷藍線預算是否調整，蘇瑞文則說，須視後續土建工程設計結果才能再評估。

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