45歲以上求職者看過來 電控主管月薪8萬、外場主管55K

勞動部勞動力發展署中彰投分署為45歲以上中高齡者，將於3月14日舉辦中部最大規模就業博覽會。（中彰投分署提供）

2025/03/12 20:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣邁入超高齡社會，勞動部勞動力發展署中彰投分署為45歲以上中高齡者，將於3月14日舉辦中部最大規模就業博覽會，「尚勇2025中區45⁺就業博覽會」精選37家企業、開發近1500個友善職缺，國合科技徵求電控主管等薪資最高上看8萬元；瓦城餐廳外場主管月薪上看55k。

中彰投分署指出，本次中高齡徵才活動廠商，涵蓋製造、零售、旅宿、餐飲等多元領域，以製造業廠家佔48.6%最多，批發零售業24.3%次之。

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其中國合科技公司提供「多職能培育計畫」徵求電控主管等，薪資最高均上看8萬元；金全益公司提供多種電動省力輔具，每年還有免費健康檢查，徵求螺絲半技工及技師等職缺。

批發零售業包括統一、全家、萊爾富、家樂福及IKEA等，也為中高齡設有職場導師、提供健康服務及彈性工時，其中來來超商徵求儲備門市經理20名，薪資上看39k；餐飲業者瓦城泰統公司徵求內外場共90個職缺，其中餐廳外場主管月薪上看55k。

中彰投分署表示，為符合45歲以上求職者偏好靈活就業模式，有12家次企業提供彈性工時或排班；針對擔心自身體能者，有13家次企業願意依個人專長設計專屬職務、20家次企業可提供工作輔具，以及28家次有提供特約廠護或健康檢查，還有32家次企業提供職場導師，協助求職者適應工作。

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