為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    45歲以上求職者看過來 電控主管月薪8萬、外場主管55K

    勞動部勞動力發展署中彰投分署為45歲以上中高齡者，將於3月14日舉辦中部最大規模就業博覽會。（中彰投分署提供）

    勞動部勞動力發展署中彰投分署為45歲以上中高齡者，將於3月14日舉辦中部最大規模就業博覽會。（中彰投分署提供）

    2025/03/12 20:39

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣邁入超高齡社會，勞動部勞動力發展署中彰投分署為45歲以上中高齡者，將於3月14日舉辦中部最大規模就業博覽會，「尚勇2025中區45⁺就業博覽會」精選37家企業、開發近1500個友善職缺，國合科技徵求電控主管等薪資最高上看8萬元；瓦城餐廳外場主管月薪上看55k。

    中彰投分署指出，本次中高齡徵才活動廠商，涵蓋製造、零售、旅宿、餐飲等多元領域，以製造業廠家佔48.6%最多，批發零售業24.3%次之。

    其中國合科技公司提供「多職能培育計畫」徵求電控主管等，薪資最高均上看8萬元；金全益公司提供多種電動省力輔具，每年還有免費健康檢查，徵求螺絲半技工及技師等職缺。

    批發零售業包括統一、全家、萊爾富、家樂福及IKEA等，也為中高齡設有職場導師、提供健康服務及彈性工時，其中來來超商徵求儲備門市經理20名，薪資上看39k；餐飲業者瓦城泰統公司徵求內外場共90個職缺，其中餐廳外場主管月薪上看55k。

    中彰投分署表示，為符合45歲以上求職者偏好靈活就業模式，有12家次企業提供彈性工時或排班；針對擔心自身體能者，有13家次企業願意依個人專長設計專屬職務、20家次企業可提供工作輔具，以及28家次有提供特約廠護或健康檢查，還有32家次企業提供職場導師，協助求職者適應工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播