灰面鵟鷹來了！彰化八卦山「鷹河流」大爆發時間曝

灰面鵟鷹來了！「鷹河流」高峰期預估將落在春分前後。（吳志典提供）

2025/03/12 20:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕灰面鵟鷹來了！邁入第33年的鷹揚八卦賞鷹活動，隨著春分時節來到，將再現集體飛躍山脈的「鷹河流」生態奇觀，彰化縣野鳥學會表示，目前已觀測到120隻，預計春分前後的3月18日到25日會有「集中、大量」情況，高峰期可能在彰化地區抬頭就能夠看到。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫指出，雖然預估接下來幾天都會是低溫下雨的日子，但這不並影響灰面鵟鷹的北返，預計已有許多灰面鵟鷹集結在菲律賓等地，都在等候適當時機就會出發，預估高峰期將落在春分前後，可能是幾千隻、幾百隻在過境，歡迎民眾在這段期間有空來到八卦山賞鷹平台，只要往天空一抬頭，就有機會看到「鷹河流」生態奇觀。

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交通部觀光署參山國家風景區管理處、彰化縣政府與南投縣南投市公所共同辦理「八卦山賞鷹季」系列活動，參山處副處長廖錫標表示，灰面狂鷹就像是彰化的老朋友，每年都有一批灰面鵟鷹飛了幾千公里來到彰化做客。今年9月19日至23日將舉辦「第1屆世界賞鳥博覽會」在台灣，而每年都吸引很多人的「八卦山賞鷹季」系列活動，則是為世界賞鳥博覽會最好的暖身。

農業處表示，灰面鵟鷹是彰化縣鳥，「鷹揚八卦」更是彰化生態界的一大盛事，今年鷹揚八卦賞鷹活動將於本月22、23日隆重登場，地點在芬園文德國小和八卦山賞鷹平台舉辦。台塑企業贊助免費的「賞鷹專車」提供接駁服務，每日首班車為上午9點在台塑生醫悠遊館發車，經彰化火車站抵達賞鷹小平台轉乘點（139縣道4公里處），再接到芬園文德國小至賞鷹小平台轉乘點（139縣道4公里處）。

灰面鵟鷹集體飛躍八卦山脈。（吳志典提供）

「鷹河流」高峰期預估將落在春分前後。（吳志典提供）

灰面鵟鷹。（吳志典提供）

灰面鵟鷹。（吳志典提供）

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