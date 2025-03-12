澎湖重光開發案公聽會 民眾關切地方需求與環境永續

重光開發案公聽會，在重光集會所舉行。（澎湖縣政府提供）

2025/03/12 20:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕重光媽祖文化園區開發案，一直延宕至今。澎湖縣政府今（12）日在馬公市重光里集會所活動中心舉辦重光開發案公聽會，由秘書長楊書舜主持。會議邀請相關單位與專家學者共同參與，包括縣府工務處、前秘書長鄭明源、澎湖科技大學于錫亮教授與李明儒教授，同時議員莊光大、呂黃春金、蘇育德，以及馬公市公所、馬公市民代表會莊國輝副主席、黃旭輝代表都到場關心。

會中發言踴躍，民意代表與在地居民針對多項議題表達關切與建言，涵蓋交通路線與流量管理、雨污水排放機制、環境影響評估、地方就業機會保障、開發面積與模式、廢棄物與垃圾處理規劃等關鍵議題。多位民眾並強調，開發案應兼顧地方需求與環境永續發展，確保未來發展對居民生活品質帶來正面影響。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府表示，未來開發模式將根據基地內既有建築物狀況進行評估，並視實際需求調整用地配置，以確保開發計畫符合當地需求與法規要求。對於環境保護、基礎設施完善與民生需求，也將納入後續可行性評估與先期規劃，確保整體開發方案可行且具前瞻性。

全案現正依據《促進民間參與公共建設法》相關規定，進行可行性評估階段，後續將依程序推動規劃與行政審議作業。縣府強調，未來將積極整合各方資源，透過精細規劃與周全配套措施，打造「馬公市重光休憩後花園」，提供優質的休閒旅遊與生活環境。

重光媽祖文化園區，至今仍只有神像建築。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法