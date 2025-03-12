10年來首見！彰化縣木棉花祕境花開僅1成 花季雙雙延期

今年寒流多，彰化竹塘濁水溪堤岸木棉道（圖左）與埤頭東螺溪木棉道（圖右），兩大木棉花祕境目前花開僅1成。（記者陳冠備攝）

2025/03/12 19:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕時序3月百花盛開，彰化縣竹塘鄉、埤頭鄉兩大木棉花祕境卻不見「紅紅的木棉道」，只有零星花朵綻放，讓不少愛花民眾驚訝「怎麼沒開花」。地方公所表示，今年是近10年來最冷的一次，導致木棉花冷到不敢開花，目前花開狀況僅1至2成，預估再1週氣候回暖，就能迎接火紅美景盛況。

彰化東螺溪木棉道種有1100棵木棉樹，橫跨埤頭、二林兩鄉鎮，每年花季來臨，地面就像鋪了一條長長的紅地毯，成為彰化十大賞花秘境；竹塘鄉濁水溪田頭堤岸西側種有一排高聳的木棉樹，綻放時猶如紅色瀑布從天傾洩，美景同樣引人入勝。

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每年3月初，兩地鄉公所趁機舉辦「竹塘鄉水神傳說木棉花季花季」與「埤頭鄉母親河畔木棉花季」活動，但目前花況不如預期，只能雙雙延期3月15日與3月22日舉辦。

竹塘鄉公所表示，往年3月第一週是竹塘木棉道盛開時節，不過近年常常遇到暖冬，開花時間越來越早，甚至提早在2月底滿開，而今年卻逢10年來最冷一次，到了3月春天還有寒流，導致木棉花只能「含苞待放」，花開僅1成，本來預計3月9日舉辦的花季活動，只能先順延一週，預計花開會達5成。

埤頭鄉公所表示，第一次因花況不足活動延期，雖然木棉樹從2月初就開始結苞，但遲遲不開花，目前東螺溪沿岸花開狀況約二成，預估氣候回暖後至少1週後，花開就能超過5成，賞花正是時候。

今年氣候冷颼颼，到了3月春天還有寒流，導致木棉花只能含苞待放。（記者陳冠備攝）

彰化東螺溪木棉道種有1100顆木棉樹，每年花季來臨，紅色連天美景引人入勝。（彰化縣政府提供）

彰化竹塘木棉道花況不足，預計再1週氣候回暖，就能迎接火紅美景盛況。（資料照）

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