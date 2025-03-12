為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    10年來首見！彰化縣木棉花祕境花開僅1成 花季雙雙延期

    今年寒流多，彰化竹塘濁水溪堤岸木棉道（圖左）與埤頭東螺溪木棉道（圖右），兩大木棉花祕境目前花開僅1成。（記者陳冠備攝）

    今年寒流多，彰化竹塘濁水溪堤岸木棉道（圖左）與埤頭東螺溪木棉道（圖右），兩大木棉花祕境目前花開僅1成。（記者陳冠備攝）

    2025/03/12 19:23

    〔記者陳冠備／彰化報導〕時序3月百花盛開，彰化縣竹塘鄉、埤頭鄉兩大木棉花祕境卻不見「紅紅的木棉道」，只有零星花朵綻放，讓不少愛花民眾驚訝「怎麼沒開花」。地方公所表示，今年是近10年來最冷的一次，導致木棉花冷到不敢開花，目前花開狀況僅1至2成，預估再1週氣候回暖，就能迎接火紅美景盛況。

    彰化東螺溪木棉道種有1100棵木棉樹，橫跨埤頭、二林兩鄉鎮，每年花季來臨，地面就像鋪了一條長長的紅地毯，成為彰化十大賞花秘境；竹塘鄉濁水溪田頭堤岸西側種有一排高聳的木棉樹，綻放時猶如紅色瀑布從天傾洩，美景同樣引人入勝。

    每年3月初，兩地鄉公所趁機舉辦「竹塘鄉水神傳說木棉花季花季」與「埤頭鄉母親河畔木棉花季」活動，但目前花況不如預期，只能雙雙延期3月15日與3月22日舉辦。

    竹塘鄉公所表示，往年3月第一週是竹塘木棉道盛開時節，不過近年常常遇到暖冬，開花時間越來越早，甚至提早在2月底滿開，而今年卻逢10年來最冷一次，到了3月春天還有寒流，導致木棉花只能「含苞待放」，花開僅1成，本來預計3月9日舉辦的花季活動，只能先順延一週，預計花開會達5成。

    埤頭鄉公所表示，第一次因花況不足活動延期，雖然木棉樹從2月初就開始結苞，但遲遲不開花，目前東螺溪沿岸花開狀況約二成，預估氣候回暖後至少1週後，花開就能超過5成，賞花正是時候。

    今年氣候冷颼颼，到了3月春天還有寒流，導致木棉花只能含苞待放。（記者陳冠備攝）

    今年氣候冷颼颼，到了3月春天還有寒流，導致木棉花只能含苞待放。（記者陳冠備攝）

    彰化東螺溪木棉道種有1100顆木棉樹，每年花季來臨，紅色連天美景引人入勝。（彰化縣政府提供）

    彰化東螺溪木棉道種有1100顆木棉樹，每年花季來臨，紅色連天美景引人入勝。（彰化縣政府提供）

    彰化竹塘木棉道花況不足，預計再1週氣候回暖，就能迎接火紅美景盛況。（資料照）

    彰化竹塘木棉道花況不足，預計再1週氣候回暖，就能迎接火紅美景盛況。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播