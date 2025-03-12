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    北部麻疹確診個案到台中玩3天 天可汗、湯棧、逢甲夜市玩透透

    這名30多歲男子可傳染期間3月1日至3日到台中的可汗大叔餐廳、湯棧火鍋、逢甲夜市及咖啡廳。（衛生局提供）

    這名30多歲男子可傳染期間3月1日至3日到台中的可汗大叔餐廳、湯棧火鍋、逢甲夜市及咖啡廳。（衛生局提供）

    2025/03/12 19:04

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市衛生局公佈一名北部麻疹確診個案來台中足跡，這名30多歲男子可傳染期間3月1日至3日到台中的可汗大叔餐廳、湯棧火鍋、逢甲夜市及咖啡廳，初步匡列他活動的接觸者共87餘人，提醒如有公共場域足跡重疊，從對個案最後一次接觸日起追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水等疑似麻疹症狀，連繫轄區衛生所及就醫。

    該名30多歲麻診確診男性，在3月1日晚上到南屯區可汗大叔餐廳用餐半小時，隔天下午到湯棧火鍋公益店、來森モリ咖啡館，晚上到逢甲夜市直到凌晨，第3天中午又到Sundate咖啡，衛生局針對其活動地，初步匡列中市接觸者共87餘人，目前皆無不適症狀。

    衛生局長曾梓展指出，國際麻疹疫情嚴峻，其中經WHO評估，越南麻疹疫情風險非常高，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹的最有效的方法，民眾如有越南旅遊規劃，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

    此外，衛生局也請中市各級醫療院所於民眾就醫時應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊詢問，臨床醫師若發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位爭取防治時效，避免疫情擴大。

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