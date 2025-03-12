亞洲最大「海上圖書館」望僕號抵澎 馬公港噴水禮迎賓

亞洲最大海上圖書館望僕號首度造訪澎湖，馬公港以噴水禮迎賓。（記者劉禹慶攝）

2025/03/12 19:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕亞洲最大「海上圖書館」望僕號，今（12）日開抵澎湖馬公港，馬公港以噴水禮迎接望僕號到來，現場還有馬公基督教會及在澎湖任教的外籍老師，手持中華民國國旗在場迎接，但3月14日才會開放民眾登船參觀，同時船上人員對於馬公港夜間管制進出，醫療及食品飲水補給問題感到疑慮，港務公司允諾向上反映。

好書共享協會是一個德國的非營利慈善組織，運營船隻以通過文化交流計劃、社區服務倡議和流動書展來增進民眾對於國際的認識。自1970年以來，已經訪問了超過153個國家和造訪超過1600個港口，並迎接超過5100萬名訪客登船。

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望僕號是好書共享協會旗下第5艘船（該機構目前擁有世界最大海上圖書館-望道號，及這艘亞洲最大海上圖書館），2022年被協會採購並進行翻修，隨後於2023年開始服役，船上志工來自世界各地，承載著「分享知識、希望、幫助」的理念，航行至世界每個角落，為各國民眾帶來閱讀的喜悅與文化交流的機會。

首次造訪澎湖的望僕號，將於14至27日在馬公港6號碼頭對外開放，開放時間如下：週一至週六：上午10時至下午5時30分（下午5時最後入場）、週日：下午1時至5時30分（下午5時最後入場）、週二休館。

馬公基督教會教友攜帶國旗前往迎接，與船上萬國旗相互輝映。（記者劉禹慶攝）

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