為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    汽車隔熱紙透光度納管 陳世凱：年底完成檢測SOP

    交通部長陳世凱表示，今年會訂定汽車隔熱紙透光率相關指引，和檢驗的標準作業程序。（交通部提供）

    交通部長陳世凱表示，今年會訂定汽車隔熱紙透光率相關指引，和檢驗的標準作業程序。（交通部提供）

    2025/03/12 18:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部長陳世凱今天（12日）表示，預計今年6月公布首個隔熱紙透光率指引，12月完成檢測儀器操作教育訓練，建立透光度檢測標準作業程序。

    行人和道路交通安全近年被重視，汽車隔熱紙的透光率一直被批評為透光率太差，導致駕駛視線不清導致車禍或撞傷行人。交通部長陳世凱2月7日宣布，交通部要檢討並訂定隔熱紙透光率指引，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，前擋玻璃透光率約70%，B柱後玻璃不規範。

    陳世凱今天表示，今年交通部公布「道安3支箭」，宣布納管50多年都沒納管的隔熱紙透光度，目前各項作業正積極推動中，公路局為凝聚社會共識，已在昨天（12日）召開討論會議。

    陳世凱表示，感謝各方團體熱烈討論並提供多元建議，有幾點將優先落實。第一是預計6月公布首部隔熱紙透光度安全指引，同步進行採購專業測量儀器，建立透光度檢測標準與量測依據，讓消費者、業者、檢驗人員有明確規範可依循。

    另外，會請隔熱紙業者提供安全、合於規定產品，持續與隔熱紙業者溝通，確保市面上產品透光度符合安全指引建議。最後則是在12月底前完成檢測儀器操作教育訓練，建立透光度檢測標準作業程序，確保檢驗順利落實。

    「人命比隱私重要」，陳世凱表示，台灣交通正從「車本」走向「人本」，會持續推動交通改革，打造一個更安全友善的用路環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播