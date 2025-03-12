汽車隔熱紙透光度納管 陳世凱：年底完成檢測SOP

交通部長陳世凱表示，今年會訂定汽車隔熱紙透光率相關指引，和檢驗的標準作業程序。（交通部提供）

2025/03/12 18:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部長陳世凱今天（12日）表示，預計今年6月公布首個隔熱紙透光率指引，12月完成檢測儀器操作教育訓練，建立透光度檢測標準作業程序。

行人和道路交通安全近年被重視，汽車隔熱紙的透光率一直被批評為透光率太差，導致駕駛視線不清導致車禍或撞傷行人。交通部長陳世凱2月7日宣布，交通部要檢討並訂定隔熱紙透光率指引，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，前擋玻璃透光率約70%，B柱後玻璃不規範。

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陳世凱今天表示，今年交通部公布「道安3支箭」，宣布納管50多年都沒納管的隔熱紙透光度，目前各項作業正積極推動中，公路局為凝聚社會共識，已在昨天（12日）召開討論會議。

陳世凱表示，感謝各方團體熱烈討論並提供多元建議，有幾點將優先落實。第一是預計6月公布首部隔熱紙透光度安全指引，同步進行採購專業測量儀器，建立透光度檢測標準與量測依據，讓消費者、業者、檢驗人員有明確規範可依循。

另外，會請隔熱紙業者提供安全、合於規定產品，持續與隔熱紙業者溝通，確保市面上產品透光度符合安全指引建議。最後則是在12月底前完成檢測儀器操作教育訓練，建立透光度檢測標準作業程序，確保檢驗順利落實。

「人命比隱私重要」，陳世凱表示，台灣交通正從「車本」走向「人本」，會持續推動交通改革，打造一個更安全友善的用路環境。

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