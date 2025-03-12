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    天氣多變！高屏稻熱病現蹤 農改場提醒把握防治時機

    水稻葉稻熱病典型紡錘形病斑。（圖由高雄農改場提供）

    水稻葉稻熱病典型紡錘形病斑。（圖由高雄農改場提供）

    2025/03/12 19:28

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前高屏地區水稻已進入分蘖盛期或曬田期，因天氣多變，稻熱病已於部分田區現蹤，高雄區農業改良場籲農民把握防治時機。

    高雄農改場今天（12日）表示，隨著日夜溫差變大，稻熱病已於部分田區現蹤，且依據氣象預報，未來幾日可能有降雨情形，因此，可能增加稻熱病發生風險，高雄農改場再次提醒農友注意稻熱病的發生，並應把握防治時機，以減少病菌密度、提高防治成效。此外，為降低熱病發生，也提醒農友勿過量施用氮肥。

    高雄農改場場長羅正宗表示，稻熱病通常出現於日夜溫差大、濕度高且晨露明顯的環境中，當稻田施用過量氮肥、過度密植且通風不良時，則更容易發生嚴重病害，若葉稻熱病未及時處理，可能進一步擴散至穗部，影響稻米的產量與品質。

    農改場表示，針對初期發病的稻田，可選用經核准的防治藥劑，用藥資訊可參考農藥資訊服務網、植物保護資訊系統或高雄農改場的作物安全用藥表單，施藥時應遵守安全規範，選用經核准的藥劑並注意施用濃度，避免抗藥性與藥害的問題。

    在肥料使用方面，切忌過量施用氮肥，以減少病害發生風險。若農友在防治稻熱病過程中遇到任何困難，可撥打病蟲害診斷專線08-7389060，或直接聯繫高雄農改場植物保護研究室，由研究人員提供協助。

    若葉稻熱病未及時處理，可能進一步擴散至穗部，影響稻米的產量與品質。（圖由高雄農改場提供）

    若葉稻熱病未及時處理，可能進一步擴散至穗部，影響稻米的產量與品質。（圖由高雄農改場提供）

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