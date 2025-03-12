2025春紛節 新北大都會公園盛大登場

2025新北春紛節將於22、23日在新北大都會公園登場，今年以「生活節」為策展概念，規劃4大主題展區。 （記者翁聿煌攝）

2025/03/12 20:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕2025新北春紛節將於3月22、23日在新北大都會公園盛大登場，今年以「生活節」為策展概念，規劃四大主題展區「春紛微醺搖呀搖」、「游牧野餐躺呀躺」、「親子樂園滑呀畫」與「毛小孩跑呀跑」，並結合野餐、音樂、美食、親子互動以及寵物友善等元素，讓每位參與者都能找到屬於自己的快樂角落。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，游牧野餐區邀請「台灣老派露營 Retro Camping Taiwan」團隊，以復古露營美學為核心，展示許多具有年代感的設計露營用具，讓人彷彿走進了一個復古的露營村落。

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親子樂園區由專業DJ播放大人小孩都喜愛的兒童歌曲remix版，讓全家一同沉浸在音樂節奏的律動中，另有小小塗鴉樂園，盡情揮灑想像力及與「苑手作」合作推出小小手作王付費課程，包含襪花花與彩繪透明扇的創作體驗，可於課程報名網站預約報名。

還有「小小攤主交換市集」由小朋友擔任攤主將家中二手玩具或童書來與現場小朋友一起進行交換，讓他們在交易中學習分享與珍惜資源的價值。

黃裕斌說，毛小孩區打造寵物與飼主們專屬的友善空間，包括與流浪動物協會合作的寵物講座，分享毛孩的行為、飲食與運動知識，現場還設有毛孩復古沙龍攝影區，讓毛孩爸媽可以免費為自己的寶貝留下專屬美好回憶。

寵物友善樂園提供寬敞的草皮區，讓毛孩們可以自由地奔跑、跳躍與追逐，今年也與動物保護防疫處合作，設置疫苗免費施打站，於3月23日下午1至4點提供300劑狂犬病疫苗，民眾可把握機會為毛孩完成疫苗補強。

2025新北春紛節將於3月22、23日在新北大都會公園盛大登場，今年以「生活節」為策展概念，規劃四大主題展區。（新北市高灘處提供）

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