國人出國踴躍 陳世凱：台灣要從質著手吸高端國際客

交通部部長陳世凱認為，台灣旅遊要從質改變，吸引高端國際旅客。（資料照，歐新社）

2025/03/12 19:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕去年來台旅客未達千萬人次目標，反倒是國人出國踴躍。交通部長陳世凱認為，國人有能力出國是好事，應正面看待，不過台灣為爭取國際客，旅遊確實要加強，應從「質」著手，爭取高端消費、深度旅遊旅客，創造高產值比人次更重要。

2024年來台旅客785萬7686人次，未達預設的千萬人次目標，旅客來源地前5大是日本、港澳、韓國、美國、菲律賓。

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陳世凱今天接受媒體專訪表示，去年沒達成的千萬人次目標，今年會努力達成，不過更重要的是觀光的「質」如何讓旅客有更好的體驗和消費，並願意一來再來、增加停留天數，比人數更重要。

國人出國熱度遠超過國際客來台熱度。對此，陳世凱認為不能負面看待，自1989年起整整36年時間，出國客都比來台客多，而國人踴躍出國代表台灣經貿實力強，應該正面看待出國人數。

不過，陳世凱也認同國旅要加強，重點在於「質」的提升。他認為，應該吸引高端消費、深度旅遊等產值更高的族群，舉例來說，可以異業結盟，跨業設計更好、消費高的遊程，結合醫療、數位、推鐵道觀光等；免稅系統也要提升服務，吸引更多客源。

陳世凱觀察，台灣過去日韓、中港澳客較多，近年變成歐美客成長，去年美國更成為第四大客源國，佔全體比例10％，消費力也很高，顯示台灣旅遊體質正在改變。

台灣旅宿房價被國人嫌貴，陳世凱表示，旅宿平均房價其實去年比前年低，而台灣旅遊已朝兩極化發展，高級五星飯店住房率高，平價旅宿住房率卻低。他分析，房價主要受成本影響，尤其缺少房務人員間接導致業者減少開房，觀光署也努力協商勞動部，除了開放僑外生中階技術人員留台，接下來也希望進一步開放外籍中階技術人員，目前還在協商討論，很快就會有進度。

常被點名詬病的墾丁，陳世凱說，自己每年都會去2至3次，有出國的感覺，而且飲食及語言都很熟悉，墾丁國家公園有很多導覽遊程，飯店服務也很好，跟孩子說明也較容易，爸媽也能獲得休息。

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