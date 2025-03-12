為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週四有雨注意雷擊！ 白天飆30度日夜溫差大

    週四各地天氣不穩定。（資料照）

    週四各地天氣不穩定。（資料照）

    2025/03/12 21:53

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週四（13日）受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨；不過各地高溫上看30度，低溫則為16度，日夜溫差大。

    中央氣象署預報，週四因鋒面剛南下，天氣較為不穩定，各地會有短暫陣雨或雷雨，也要留意中小尺度對流系統，所伴隨的短延時強降雨、雷擊及強陣風等，劇烈的天氣現象。而西半部及基隆北海岸，將有局部大雨；東部及東南部地區，易有局部較大雨勢發生的機率。

    溫度方面，週四各地高溫仍有25度至30度；低溫為16度至21度，早出晚歸請適時增添衣物避免受涼，外島地區全天溫度則是11度至25度。

    天氣風險公司指出，週四白天台灣周圍海面上，以及西半部的沿岸地區，可能有局部對流系統發展，導致中北部、花東沿海地區，將出現局部較大雨勢的機會。晚間之後鋒面結構減弱，但各地仍持續有短暫陣雨，也會有局部雷雨出現的可能性。

    紫外線指數部分，週四嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，週四環境風場為東南風轉東北風，迎風面擴散條件稍轉佳。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週四各地高溫仍有25度至30度。（擷取自中央氣象署網站）

    週四各地高溫仍有25度至30度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四為「中量級」、「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四為「中量級」、「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週四迎風面擴散條件稍轉佳。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週四迎風面擴散條件稍轉佳。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播