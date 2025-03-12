週四有雨注意雷擊！ 白天飆30度日夜溫差大

週四各地天氣不穩定。（資料照）

2025/03/12 21:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（13日）受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨；不過各地高溫上看30度，低溫則為16度，日夜溫差大。

中央氣象署預報，週四因鋒面剛南下，天氣較為不穩定，各地會有短暫陣雨或雷雨，也要留意中小尺度對流系統，所伴隨的短延時強降雨、雷擊及強陣風等，劇烈的天氣現象。而西半部及基隆北海岸，將有局部大雨；東部及東南部地區，易有局部較大雨勢發生的機率。

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溫度方面，週四各地高溫仍有25度至30度；低溫為16度至21度，早出晚歸請適時增添衣物避免受涼，外島地區全天溫度則是11度至25度。

天氣風險公司指出，週四白天台灣周圍海面上，以及西半部的沿岸地區，可能有局部對流系統發展，導致中北部、花東沿海地區，將出現局部較大雨勢的機會。晚間之後鋒面結構減弱，但各地仍持續有短暫陣雨，也會有局部雷雨出現的可能性。

紫外線指數部分，週四嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為東南風轉東北風，迎風面擴散條件稍轉佳。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週四各地高溫仍有25度至30度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四為「中量級」、「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週四迎風面擴散條件稍轉佳。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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