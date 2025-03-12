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    大葉高島屋5樓未完成勘驗偷跑營運 台北市建管處開罰12萬

    大葉高島屋於2023年1月17日獲准變更使用五樓後，在2月15日申請竣工勘驗，並於4月13日核發五樓的使用執照，換句話說，2月24日以試營運名義開始經營五樓商場時，相關程序還在申請階段。（記者楊心慧攝）

    大葉高島屋於2023年1月17日獲准變更使用五樓後，在2月15日申請竣工勘驗，並於4月13日核發五樓的使用執照，換句話說，2月24日以試營運名義開始經營五樓商場時，相關程序還在申請階段。（記者楊心慧攝）

    2025/03/12 18:29

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區的大葉高島屋百貨公司停車場變更為商場案，在2023年1月17日准許將5樓變更商場使用，同年2月15日才申請竣工勘驗，4月13日核發五樓使用執照，本報日前獨家報導，大葉高島屋於2月24日偷跑試營運，違反《建築法》；台北市建築管理處今表示，大葉高島屋有明確違反法令事證，今天已對大葉高島屋開罰12萬元。

    大葉高島屋於2023年1月17日獲准變更使用五樓後，在2月15日申請竣工勘驗，並於4月13日核發五樓的使用執照，換句話說，2月24日以試營運名義開始經營五樓商場時，相關程序還在申請階段。

    但大葉高島屋當時以試營運為名，已推出銀行刷卡滿額送百貨禮券的優惠，以及滿千抽獎、化妝品區滿5000元贈百元禮券等，實質營運情況明確。

    台北市建管處日前表示，試營運期間未收到任何檢舉或相關通報，因此未派員現場查處，但如今有具體事證，可依建築法第73條規定，以第91條裁罰6至30萬元。

    台北市建管處今天受訪表示，大葉高島屋明確違反法令，今天已對大葉高島屋開罰12萬元。

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