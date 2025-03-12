竹東國有地崩塌案 技師初勘原因疑長期加蓋+鋼構鏽蝕

新竹縣竹東鎮長春路三段一處社區前廣場2月27日發生崩塌，並造成1輛汽車掉落約3公尺深的坑洞中；竹東鎮公所日前偕同技師現勘並初步分析崩塌原因。（竹東鎮公所提供）

2025/03/12 18:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮長春路三段一處社區前廣場2月27日發生崩塌，並造成1輛汽車掉落約3公尺深的坑洞中；竹東鎮公所表示，為了確保當地結構安全，公所將委請專業技師進行安全鑑定，在正式委託前，技師日前現勘初步分析崩塌原因，研判該地疑因長期加蓋使用，鋼構受下方溪水鏽蝕，最終無法承重而坍塌。

竹東鎮公所表示，針對長春路三段的國有土地發生崩塌，影響周邊公共設施與社區安全。因一側緊鄰社區地下室混凝土結構，一側為122線道的道路基礎，另一側則為河道加蓋的社區出入口，考量其結構安全，公所採取謹慎態度向土木技師公會申請安全鑑定，近期將辦理招標作業，安全鑑定報告擬在4月底前正式出爐。

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竹東鎮公所指出，鎮長郭遠彰及建設課上週五（7日）會同技師現場初勘，並初步分析崩塌原因，認為該地點疑因長期加蓋使用，鋼構受下方河道影響逐漸鏽蝕，最終無法承重而坍塌。

新竹縣政府工務處表示，經查，該社區的合法建築範圍並無包含加蓋的廣場部分。

竹東鎮公所主任秘書黃至銓表示，坍塌處屬於國有土地，而緊鄰的社區約有100戶，加蓋是否由建商所為或是否合法，仍需進一步釐清。因此公所發文新竹縣政府及國有財產署等，請相關單位協助確認加蓋是否合法，也將輔導社區辦理結構安全鑑定。

郭遠彰強調，崩塌事件已嚴重影響周邊公共設施與社區安全，為保障鄉親安全無虞，公所會持續追蹤及釐清問題，以保護居民的生命財產安全！

竹東鎮長郭遠彰強調，崩塌事件已嚴重影響周邊公共設施與社區安全，公所會持續追蹤及釐清問題，以保護居民的生命財產安全！（竹東鎮公所提供）

新竹縣竹東鎮長春路三段一處社區前廣場2月27日發生崩塌，並造成1輛汽車掉落約3公尺深的坑洞中。（民眾提供）

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