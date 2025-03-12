台南進軍東京食品展報捷 訂單破2億元

「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」開展，台南展攤以「優選台南、世界交陪」為主題宣傳。（台南市府提供）

2025/03/12 19:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」開展，今年「台南隊」由市長黃偉哲領軍，以「優選台南、世界交陪」為主題拓展外銷，傳來捷報好消息，訂單已突破2億元大關！

市府表示，食品展於11日開幕，2日來屢創佳績，現場日本各大貿易商與通路商詢問洽談絡繹不絕，不論是鮮果、截切水果、果汁飲品、果乾或加工品等，已超過新台幣2億以上訂單。

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台南市長黃偉哲於台灣館開幕式致詞時表示，希望藉由這次的食品展讓大家更了解市場，讓世界更了解台灣，期待後續2天的展期再創造出亮眼成績。

南市農業局表示，「台南隊」集結多家農漁會、水產、鮮果貿易商、加工廠等優質業者，精心挑選超過100多種台南特色產品，全力進軍國際市場，向全球展現台南獨特魅力與美味。

此外，也借此機會在場館內舉辦台南物產展示會，黃偉哲於會中見證台灣廠商與日本公司簽訂合作備忘錄，希望促進南市優質農漁畜產品及加工品出口日本並上架當地通路。

黃偉哲向在場的日本廠商大力推薦蕎麥、果醬、蜜棗鮮果、台南食用米及加工品等台南農特產，希望透過媒合能創造雙贏。

「東京國際食品展」為亞洲最大食品飲料展，為全球3大食品展之一。自1976年起每年舉辦（疫情期間曾暫停），今年迎來第50屆，於3月11至14日舉行。南市農產品海外行銷通路，市政府每年輔導農民團體參與，推廣鮮果及農特產品。

日本東京國際食品展登場，台南精心挑選超過100多種特色產品參展。（台南市府提供）

台南參展商品展現獨特魅力與美味。 （台南市府提供）

台南市長黃偉哲扮「超級推銷員」，宣傳台南農特產品。（台南市府提供）

台南展攤有絡繹不絕的商洽談。（台南市府提供）

「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」開展，台南參展攤商由市長黃偉哲（後排中）領軍拓展外銷市場。（台南市府提供）

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