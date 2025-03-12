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    重新檢討國道客運路網 陳世凱：讓車載得到人、人搭得到車

    國道客運載客量不如往昔，交通部部長陳世凱表示，將重新檢討國道客運路網，以更有效率地運轉，「讓車載得到人，讓人搭得到車」，提升業者營收。圖為國道客運示意圖，與新聞事件無關。 （資料照）

    國道客運載客量不如往昔，交通部部長陳世凱表示，將重新檢討國道客運路網，以更有效率地運轉，「讓車載得到人，讓人搭得到車」，提升業者營收。圖為國道客運示意圖，與新聞事件無關。 （資料照）

    2025/03/12 18:20

    〔記者蔡昀容／台北報導〕國道客運載客量不如往昔，交通部部長陳世凱表示，將重新檢討國道客運路網，以更有效率地運轉，「讓車載得到人，讓人搭得到車」，提升業者營收。

    公路局數據指出，國道客運2023年載客量5209萬8966人次，較疫情前衰退36%，收入也大減42%，部分業者退出市場、現有業者也減班或減路線。

    陳世凱今天接受媒體專訪指出，國道客運運量確實衰退很多，尤其疫情期間，民眾因安全考量購車，疫後也不可能賣掉，導致搭乘國道客運這種公共運輸意願降低。

    台北轉運站2樓客運業者為省成本，去年退出至其他樓層，陳世凱坦言擔憂，但國道客運對整體公共運輸來講很重要，不能弱化、停止運行，反而要更好，「10年沒好好討論的整體國道客運路網需要重新檢討，思考如何連結更有效率」，有效率地運轉才能讓業者營收更好，「讓車載得到人，讓人搭得到車」，才能撐住民眾需求。

    他認為，高鐵以長途為主，台鐵是中、長途，國道客運因票價便宜，中、短途較具競爭力，政府也與業者合作，過年時有6、7折起的折扣，效果顯著。

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