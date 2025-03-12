今晚起變天雷雨轟炸！週末冷氣團又來 驟降10度最冷時間曝

今晚起各地轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。（資料照）

2025/03/12 17:46

〔記者林志怡／台北報導〕3天好天氣過去，今晚起變天。中央氣象署指出，今晚入夜後鋒面靠近台灣，明天起各地轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，週日後則有強烈大陸冷氣團南下，各地降雨趨緩，但氣溫迅速下降，下週一中部以北低溫僅10到12度，各地白天氣溫也僅有20度左右。

中央氣象署預報員李名翔說明，近3天各地白天氣溫達30度左右，各地多雲到晴，但今晚起有鋒面接近，明天通過，各地轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，西半部、花東有局部大雨發生機率，週五、週六大雨區域則稍微縮小到中部以北、東北部地區。

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李名翔指出，週六晚間到週日另一波鋒面通過台灣，各地有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、西半部地區都有局部較大雨勢發生機率，鋒面後強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫開始明顯下降，週日北台灣白天氣溫下滑至18到19度、中部21到22度、南部20到26度。

李名翔說，週日起台灣周邊環境轉乾，下週一僅迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲的天氣，下週二、週三各地大多轉為多雲到晴的好天氣，僅東部、東南部有零星短暫雨，但需注意輻射冷卻帶來的低溫。

李名翔說，這波強烈大陸冷氣團預計一路影響到下週五，各地持續降溫，預計在下週一到週二期間最冷，中部以北低溫僅10到12度、南部13到14度，東部、東南部約15到16度，且下週一北部白天氣溫僅15到16度、中部18到19度、南部20到21度，週四白天氣溫則可稍微回升到20度左右。

李名翔也提醒，今明兩天金馬地區、今晚到明晨的中部以北地區、週五到週六台中以北地區可能有低雲或霧影響能見度，週日到下週一基隆北海岸、東半部沿海有長浪發生機率。

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