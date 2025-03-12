蔣萬安擬永康商圈封街成徒步區 商圈理事長：市長不懂里民需求

市長蔣萬安為了提升民眾體驗，延續永康商圈的經濟效應，近日有意推動徒步區政策。（記者劉詠韻攝）

2025/03/12 18:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市永康商圈鄰近東門捷運站，並因佈滿傳統小吃、應接不暇的甜點店及台式餐廳而榮登英媒《Time Out》獲評為「全球最酷街道」，常有外國遊客慕名而來，市長蔣萬安為了提升民眾體驗，延續商圈的經濟效應，近日有意推動徒步區政策。不過這項規劃除了有里長李明螢表示反對，永康國際商圈協進會理事長李慶隆並呼籲蔣萬安應深入了解在地里民的作息及真正的需求，避免為了追求商圈的蓬勃發展而忽視里民的心聲和需求。

永康商圈理事長李慶隆認為，相較於熱鬧的師大商圈常被當地住戶抗議噪音擾人，作為住商混合區域的永康商圈，有70%店家體諒里民休息時間，通常晚上9點左右就會打烊，該模式早於20年前建立，而永康商圈並無此起彼落的叫賣聲，也仰賴店家考量里民日常作息，顯見兩者之間維持良好關係的重點在於雙方尊重。

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李慶隆強調，雖然蔣萬安立意良善，但將永康商圈封街做徒步區仍需慎重評估，另外若要實施該項政策，應同時考慮里民駕駛車輛行進的不便，敬請請交通局做好詳細規劃，避免為了一昧追求蓬勃的發展而忽略里民的心聲和真正的需求。

台北市東門永康商圈發展協會回應，該項政策利於商業發展，但相關配套如各個出口的交通管制仍需與市府人員詳議；至於被問是否顧慮可能遭到里民抗議，則稱由市府出面協商為妥。

永康商圈北起信義路二段，南至和平東路一段及金山南路二，緊鄰建國假日花市、大安森林公園，以「永康公園」為中心，除了有知名連鎖餐廳鼎泰豐，也有呂桑食堂、喫飯食堂、永康牛肉台式餐館，其中台南清蒸蝦仁肉丸店也是歷任總統指定的國宴菜色，更為米其林必比登推薦名單之一。

永康商圈直至傍晚時分，人潮開始變多。（記者劉詠韻攝）

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