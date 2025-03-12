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    萬金石馬拉松16日開跑 管制路線用路人注意

    萬金石馬拉松交管概覽。（記者徐聖倫翻攝）

    萬金石馬拉松交管概覽。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/03/12 17:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕萬金石馬拉松本月16日登場，於新北市萬里區翡翠灣開跑，如往年一樣，今年新北市警局也回在馬拉松賽事路線進行交管，管制時間從當日凌晨2時起，至上午10時30分止，用路人請注意交通管制路線，避開管制，以免浪費寶貴時間。

    萬金石馬拉松為台灣最早或世界田徑總會認證金標籤賽事，全程42.195公里，報名選手來自31個不同國家地區，是台灣每年的馬拉松盛會。今年警方依然規劃了詳細的交通管制，主要在萬里、金山、石門3區，將出動警力、義交超過百名人員，全力維護賽事安全。

    台2線部分，萬里往石門方向車道自美崙路口至石門加油站前海側路段、萬里區下社路、萬金橋、金山市區、民生路、公園路、磺港路及磺清路全段封閉供作比賽跑道，凌晨2時起賽道管制，管制設備布設完成後實施調撥管制，6時起全面管制，禁止車輛穿越，預計於10時30分起自折返點宣布賽道關門並撤除現場布置，屆時配合逐段解除交通管制措施。

    為避免台2線玉田路口左轉及直行車流交織壅塞路口，提前於鎮北宮路口調撥車道，增設往野柳、玉田路方向左轉車流專用道及調整號誌時相，及台2線瑪鋉路口、美崙路口、鎮北宮及玉田路口加設告示牌面，增加車流疏導效果。

    去程賽道由萬里加投-金山區中山路與中興路口-左轉環金路-環金路與中正路口-台2線清水路口，管制時間為凌晨2時至9時。新北警提醒用路人應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，提早或避開管制時段出門，以維護活動路段交通順暢與安全，並收聽警察廣播電台掌握路況資訊。

    警方整理出停車規劃共6個點。（記者徐聖倫翻攝）

    警方整理出停車規劃共6個點。（記者徐聖倫翻攝）

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