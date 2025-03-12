喜樂保育院60週年 千人彩繪140面圍牆畫說幸福

彰化喜樂保育院創院60週年，近日於萬合院區舉辦140面圍牆彩繪活動，吸引在地藝術創作者等計千位民眾參與。（喜樂保育院提供）

2025/03/12 19:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化二林喜樂保育院創院60週年了，在萬合院區舉辦「喜樂60 愛的詩篇-共好、共榮、共善、引領希望」系列活動，首場活動邀集17個單位、近千民眾一起完成140面圍牆彩繪，工程浩大。喜樂保育院院長林玉嫦說，將藝術融入生活，用繽紛色彩為院區注入溫暖與活力。

喜樂保育院在1965年8月成立，創辦人瑪喜樂致力照顧小兒麻痺病童，安排就讀受教育，60年來院區已收容超過數百名小兒麻痺病童，其中有不少人成年走進社會，甚至成為台灣企業的中堅份子。後來喜樂保育院成立庇護工場萬合院區，近日迎接60週年慶，院區140面圍牆重新塗白，邀請民眾來彩繪，對喜樂的回憶與點滴。

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這場別開生面的彩繪盛宴從8日開始舉行，在地藝術創作者包括輪椅陶藝家許宗煥、美術老師王莉、陳昭華都來共襄盛舉，另外，善清草堂、聚德書藝會、春豐文創公司、二林高中美術資優社團、溪湖國中美術班及二林社區大學等單位也報名，眾人齊心協力，將圍牆化為畫布，描繪出愛與幸福的生命篇章。

美術老師陳昭華認領12面圍牆，以聖經故事為主題創作，他說，希望透過繪畫傳遞信仰的力量與溫暖，讓更多人感受到喜樂保育院的愛與使命。春豐文創公司則將喜樂阿嬤照顧小兒麻痺病童的感人故事復刻於牆面上，讓這段歷史與精神永遠流傳。

喜樂保育院院長林玉嫦說，彩繪主題圍繞「愛、幸福、生命」，融入創辦人喜樂阿嬤的故事、聖經金句及社會大眾對愛與幸福的理解，每一幅作品都充滿生命力，不僅展現藝術之美，更承載了60年來的祝福與故事，感謝所有參與者的投入，讓這片彩繪牆面成為愛與接納的象徵，也希望成為二林地區的文化新地標。

美術老師陳昭華將喜樂阿嬤照顧病童的感人故事復刻於牆面，讓這段歷史與精神永遠流傳。（喜樂保育院提供）

彰化喜樂保育院萬合院區舉行140面圍牆彩繪活動，近千位民眾一起完成，工程浩大。（記者陳冠備攝）

彰化喜樂保育院舉辦創院60年彩繪活動，知名美術老師王莉（左）參與創作。（記者陳冠備攝）

彰化喜樂保育院舉辦創院60年彩繪活動，輪椅陶藝家許宗煥（右1）受邀創作，在最愛的茶壺寫下平安。（喜樂保育院提供）

彰化喜樂保育院舉辦創院60年彩繪活動，院生們齊力創作水餃寶寶。（喜樂保育院提供）

彰化喜樂保育院創院60週年，近日於萬合院區舉辦140面圍牆彩繪活動，吸引在地藝術創作者等計千位民眾參與。（記者陳冠備攝）

彰化喜樂保育院舉辦創院60年彩繪活動，眾人將喜樂阿嬤照顧小兒麻痺病童的感人故事繪畫於牆面，勾起不少人的回憶。（喜樂保育院提供）

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