苗市路口紅燈讀秒計時顯示謊稱修復？ 縣府：認知落差

苗栗縣政府交通工務處於苗栗市忠貞路、至公路口的交通號誌的紅燈讀秒顯示，僅在遠端交通號誌燈上設置。（記者彭健禮攝）

2025/03/12 18:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府交通工務處於苗栗市忠貞路、至公路口設置的交通號誌紅燈讀秒顯示，被讀者向「1999」反映訴請修復，獲縣府交通工務處回覆完成，但讀者發現仍有一端沒有亮，質疑交工處說謊。交工處回應，當初僅在遠端交通號誌燈上設置，應是認知位置落差，將派員會勘評估也在近端增設。

讀者向本報投訴，向「1999」為民服務熱線反映，苗栗市至公路、忠貞路口的倒數計時顯示不會亮，獲交工處回復已修復，但今年3月2日到現場勘察，發現靠近苗栗市東嶽大帝廟這一面的近端交通號誌上還是沒有亮，質疑交通工務處人員說謊，唬弄草率結案。

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交工處表示，縣府去年底於苗栗市忠貞路、至公路口的交通號誌增設紅燈計秒顯示，但考量駕駛停等紅燈視線，僅在路口遠端的燈號上增設，近端則沒有。可能雙方對於位置認知的落差，才產生誤會。

交工處強調，同仁沒有說謊，且該陳情人於「1999」未留電話，也無法向陳情人確認；交工處近日內會派員現地確認，評估近燈也裝設紅燈秒數計時顯示。

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