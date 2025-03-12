為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗市路口紅燈讀秒計時顯示謊稱修復？ 縣府：認知落差

    苗栗縣政府交通工務處於苗栗市忠貞路、至公路口的交通號誌的紅燈讀秒顯示，僅在遠端交通號誌燈上設置。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣政府交通工務處於苗栗市忠貞路、至公路口的交通號誌的紅燈讀秒顯示，僅在遠端交通號誌燈上設置。（記者彭健禮攝）

    2025/03/12 18:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府交通工務處於苗栗市忠貞路、至公路口設置的交通號誌紅燈讀秒顯示，被讀者向「1999」反映訴請修復，獲縣府交通工務處回覆完成，但讀者發現仍有一端沒有亮，質疑交工處說謊。交工處回應，當初僅在遠端交通號誌燈上設置，應是認知位置落差，將派員會勘評估也在近端增設。

    讀者向本報投訴，向「1999」為民服務熱線反映，苗栗市至公路、忠貞路口的倒數計時顯示不會亮，獲交工處回復已修復，但今年3月2日到現場勘察，發現靠近苗栗市東嶽大帝廟這一面的近端交通號誌上還是沒有亮，質疑交通工務處人員說謊，唬弄草率結案。

    交工處表示，縣府去年底於苗栗市忠貞路、至公路口的交通號誌增設紅燈計秒顯示，但考量駕駛停等紅燈視線，僅在路口遠端的燈號上增設，近端則沒有。可能雙方對於位置認知的落差，才產生誤會。

    交工處強調，同仁沒有說謊，且該陳情人於「1999」未留電話，也無法向陳情人確認；交工處近日內會派員現地確認，評估近燈也裝設紅燈秒數計時顯示。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播