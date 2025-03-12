颱風吹不倒！香蕉研究所推矮性香蕉「台蕉3號」 蕉苗供不應求

台蕉3號高度比一般華蕉矮50公分以上，可以站著做農事，不必用梯子。（記者羅欣貞攝）

2025/03/12 17:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年（2024年）颱風重創台灣香蕉產業，高度比一般香蕉低50公分以上且耐風的矮性香蕉，預料將成為蕉農新寵，台灣香蕉研究所研發成功、近年積極推廣的台蕉3號詢問聲不斷，所方正努力加速生產蕉苗，希望能為消費者和農友共創雙贏。

去年颱風連續來襲，台灣香蕉研究所也成為受災戶，10公頃的有機香蕉園幾乎全毀，倒是研發中的矮性香蕉只有葉片折損；助理研究員蘇育彥表示，目前蕉研所有兩種新品系的矮性香蕉，一種是2020年農場主任曾旭光從台蕉五號中選育發現，目前還沒有命名；另一種是已經穩定、可以推廣的台蕉3號。

請繼續往下閱讀...

蘇育彥說明，目前農民普遍種植台蕉5號、烏龍等品種，從果軸彎曲處測量的高度一般約在270到280公分左右，還未命名的新品系矮性香蕉高度約200到220公分之間，除了可抗香蕉黃葉病外，非常耐風，去年挺過颱風，目前該品系還在試驗，待性狀穩定後才能申請品種權，進而推廣給農民種植。

目前已可推廣的矮性香蕉為台蕉3號，蘇育彥表示，台蕉3號高抗香蕉黃葉病，高度約220公分，可耐風害，吃起來口感、甜度、風味跟一般華蕉差不多，果指也較短細，很能迎合現今消費喜好。

香蕉研究所所長邱祝櫻表示，台蕉3號產量約比一般華蕉少10至20％左右，且可以靠良好的管理栽培克服，去年開始提供南投山區農民種植，效果很好，農民很喜歡，去年颱風連續來襲後，也已經有高屏農民對矮化品種有興趣不斷詢問，不過蕉苗組織培養最少要半年，目前產量較少，請農民耐心等待。

蕉研所也強調，除了氣候變遷，矮性香蕉也能應對台灣農村人力老化，高齡蕉農在為香蕉疏花疏果、套袋、採收時，就不必像過去搬梯子爬上爬下，農事方便操作又安全，還能省工。

台蕉3號果指較短小。（圖由台灣香蕉研究所提供）

台蕉3號。（圖由台灣香蕉研究所提供）

還未命名的新品系矮性香蕉去年挺過颱風連續吹襲。（記者羅欣貞攝）

前往台灣香蕉研究所購買蕉苗的農民近來絡繹不絕。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法