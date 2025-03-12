彰縣「生生有鮮乳」最慢3月底上路 國中小學生每人每周一瓶

台北市長蔣萬安參訪彰化縣福興鄉酪農專區的乳牛畜牧場，與彰化縣長王惠美一起喝最新鮮的鮮乳，力挺「生生有鮮乳」。（記者劉曉欣攝）

2025/03/12 17:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台北市長蔣萬安今天率領團隊到酪農大縣的彰化縣，參觀乳牛畜牧場，強調台北市「生生有鮮乳」預計4月上路，先以公、私立國小與幼兒園為主，未來經費許可再擴大到國中。不過，彰化縣腳步比台北市快一步，縣長王惠美今天宣布，全縣約9萬名國中小學生最慢3月底就可以喝到鮮乳，每周1瓶。

王惠美表示，彰化縣是酪農大縣，每4瓶鮮奶就有1瓶來自彰化縣。為了讓彰化學生喝到在地最好的優質鮮乳，縣府編列8000萬元讓「生生有鮮乳」，不只是國小學生有，還擴大到國中生都有，包括國小附幼、國立特殊學校的國中生以下的學生，也通通都有，每星期可以喝到1瓶鮮乳。

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王惠美強調，為了落實「生生有鮮乳」，去年縣府已完成300人以下的學校冰箱冷鏈系統，今年將會持續推動，讓校校都有冰箱冷鏈系統的建置，因為，新鮮的最好喝，如果有乳糖不耐症，再來考慮以豆漿來取代。

蔣萬安今天在王惠美陪同下參觀福興鄉酪農專區的豪泉乳牛畜牧場二場，由場主吳信樺親自導覽，幫剛出生3天小乳牛餵牛乳。

蔣萬安表示，，面對紐西蘭牛奶全面零關稅進口，要讓民眾選擇台灣鮮乳，就要建立對於台灣品牌的信任，讓孩子對於台灣鮮乳的習慣與口味，支持台灣本土酪農。

蔣萬安指出，台北市推出「生生有鮮奶」，就是希望更多孩子能喝到優質的台灣鮮乳，4月起將正式上路，目前先讓全市國小、幼兒園小朋友每星期喝一次，未來有經費再擴大到國中、甚至高中，再考慮是否增加到每星期2次。

彰化縣是酪農大縣，每4瓶鮮乳就有1瓶來自彰化縣。（記者劉曉欣攝）

台北市長蔣萬安在彰化縣長王惠美陪同下，參觀彰化縣福興鄉福寶酪農專區的乳牛場。（記者劉曉欣攝）

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