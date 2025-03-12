解決行人地獄成契機 彰化移除「劣樹」改善通學步道

今天包商到崇實高工後方的通學步道砍樹。（記者顏宏駿攝）

2025/03/12 17:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣國立崇實高工後方通學步道，多年前種植黑板樹、榕樹、鳳凰木、藍花楹等行道樹，不料因根系的隆起，破壞步道，嚴重威脅學子上下學安全，2年前一名里長半夜持電鋸「偷偷」鋸掉25棵淪為「千夫所指」。但此事讓公所看到爭取預算的「契機」，因為此地確因種植「劣樹」淪為「行人地獄」，通學步道因大面積的地磚隆起，剛好符合內政部「改善行人地獄」的預算主旨，在立委陳素月的協助下爭取到1450萬元，改善崇實高工週邊環境工程，近日已開始動工砍樹。

今天工程展開，工人把多棵黑板樹攔腰鋸斷，有民眾以為再度上演砍樹惡夢，殊不知，事過境遷，今天砍樹乃「好事一樁」。因為20年公部門種「不對的樹」，導致地根隆起，通學步道淪為學子禁地，好心的里長利用深夜砍死25棵，卻被貼上「路樹殺手」惡名。該名里長後來自掏腰包，花了10多萬元補植新樹贖罪。事後，公所才發現，該通學步道確實危機處處，如果不改善，會有更多學子受害。

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公所表示，受限於經費，公所不會隨便砍樹，剛好內政部有「改善行人地獄」的計畫，這裡的情況都符合申請的要旨。該通學步道工程由育英路與和平東街路口起算至正興街，終點為林森路和平街路口，長度約600公尺，由國土管理署補助1450萬元施做，3月7日開工，預定7月4日完工。

綠色陣線協會顧問林長茂表示，台灣在2、30年被商人引進如黑板樹、小葉欖仁等外來樹種當路樹，若棲地不適合，禍害遺千年，現在因為樹木巨大，問題越來越多，若不移除，未來問題會更大，種何種樹？如何種？都要有一定的規範。

圖為2年前一名里長把通學步道的路樹斷頭。（資料照）

這是通學步道上其中一棵黑板樹，已經造成地磚隆起。（記者顏宏駿攝）

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