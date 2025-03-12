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    虎航5月直飛米子鬼太郎機場 開賣促銷2499元起

    台灣虎航「桃園－米子」航線5月29日首航。日本鳥取縣知事平井伸治（左）今（12日）贈感謝狀給台灣虎航商務長許致遠（右）。（台灣虎航提供）

    台灣虎航「桃園－米子」航線5月29日首航。日本鳥取縣知事平井伸治（左）今（12日）贈感謝狀給台灣虎航商務長許致遠（右）。（台灣虎航提供）

    2025/03/12 17:10

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣虎航將在「漫畫王國」日本鳥取縣開新航線。台灣虎航商務長許致遠及日本鳥取縣知事平井伸治今（12日）宣布，「桃園－米子」5月29日開航，台灣旅客可直達暱稱「米子鬼太郎機場」的米子機場。

    鳥取縣誕生了享譽全球漫畫家《鬼太郎》水木茂及《名偵探柯南》青山剛昌，獲得「漫畫王國」稱號。除了是動漫迷朝聖地，還有「日本最美星空」美譽，並有鳥取砂丘、皆生溫泉及大山國立公園等自然景觀。

    台灣虎航「桃園－米子」航線，配合第16屆台日觀光高峰論壇活動，5月29日首航。開航初期每週營運2班，週一、五飛航，去程航班編號IT724，回程IT725；週一去程航班為上午8點35分自桃園機場起飛、回程下午1點自米子機場起飛；週五去程航班為下午1點20分自桃園機場起飛、回程下午5點50分自米子機場起飛。

    為慶祝新航線銷售，台灣虎航3月14日上午10點起至3月15日晚間11點59分推出單程未稅2499元起的開賣促銷價，搭乘日期為5月29日至10月25日。更多資訊詳見活動網頁

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