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    古寧頭戰場軍民植樹 金防部指揮官黃先任：有助地方發展絕不脫隊

    行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右六）、金門縣副縣長李文良（左六）、金防部指揮官黃先任（右二）中將、金門國家公園管理處處長鄭瑞昌（左五）、陳玉珍立委金門辦公室主任董家瑋（右五）、金酒公司董事長吳昆璋（右一）等各界代表，在嚨口營區聯合主持植樹活動啟用典禮。（記者吳正庭攝）

    行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右六）、金門縣副縣長李文良（左六）、金防部指揮官黃先任（右二）中將、金門國家公園管理處處長鄭瑞昌（左五）、陳玉珍立委金門辦公室主任董家瑋（右五）、金酒公司董事長吳昆璋（右一）等各界代表，在嚨口營區聯合主持植樹活動啟用典禮。（記者吳正庭攝）

    2025/03/12 17:34

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門各界今天在古寧頭戰役「第1爆發點」的嚨口營區辦理全民植樹，縣府與陸軍金門防衛指揮部、內政部國家公園署金門國家公園管理處攜手種下1000株樹苗；金防部指揮官黃先任說，軍民一家，只要有助地方發展，「金防部弟兄絕不脫隊」。

    副縣長李文良說，植樹美化環境，更是地方永續發展的基石，金門首任司令官胡璉將軍至今，在全體軍民努力下才有今天綠化成果。他說，不只他的友人造訪肯定金門綠化成功，包括連江縣長王忠銘抵金參加離島論壇，都「很羡慕金門的綠化做很好」。

    李文良說，嚨口營區經過縣議員董森堡議會提議，獲縣長陳福海重視，要求文化局朝「活化」發展，接續又獲地方鄉老支持將土地租給縣府利用，才讓這片地下布滿營區坑道的據點，地上能植栽綠化；他說，希望這套合作模式能夠廣泛套用在更多需要綠化的地方。

    董森堡說，嚨口營區是1949年古寧頭戰役國軍與共軍交戰的第1爆發點，該營區為因應敵人登陸作戰而全部地下化，與會者腳下所踩的土地下方就是營區範圍，在戰史留名的營區上綠化別具意義。

    金門林務所為免植樹破壞地下坑道，透過測量取得坑道的座標，在地面上以白線走道標識。

    林務所所長鄭向廷說，藉由此次植樹，盼能移除銀合歡等外來入侵植物，透過植樹造林維持海岸環境與林地，減少嚨口村在冬季遭受風沙侵襲。規劃採多種類、多層次、密植混合交錯方式，栽植烏桕、黃槿、水黃皮、黃連木、潺槁樹等大、小喬木，還有金門赤楠、田代氏石斑木等灌木共約1000株，營造多層次複層林，兼顧景觀與生態，健康、多樣混合林相，使這片綠地能持續自我更新。

    另外，林務所將在3月下旬於各鄉鎮公所擴大辦理贈苗活動，只要捐贈3月未開獎發票3張就可兌換苗木1株，苗木有桂花、茶花及酒瓶蘭等，每品項限換1株，每人最多兌換4株，邀請全民共同營造永續的金門。

    金門在昔日古寧頭戰役戰場種下千株樹苗，為營區上方保護色的土黃色「迷彩」換裝。（記者吳正庭攝）

    金門在昔日古寧頭戰役戰場種下千株樹苗，為營區上方保護色的土黃色「迷彩」換裝。（記者吳正庭攝）

    金門每年舉辦盛大植樹節，讓植樹綠化成為一代接一代的觀念。（記者吳正庭攝）

    金門每年舉辦盛大植樹節，讓植樹綠化成為一代接一代的觀念。（記者吳正庭攝）

    金門金寧國中小校長宋文法（二排右三）帶領師生，與副縣長李文良（二排右五）、金防部指揮官黃先任（二排右四）、議員董森堡（二排右七）參與全民植樹。（記者吳正庭攝）

    金門金寧國中小校長宋文法（二排右三）帶領師生，與副縣長李文良（二排右五）、金防部指揮官黃先任（二排右四）、議員董森堡（二排右七）參與全民植樹。（記者吳正庭攝）

    金防部指揮官黃先任（中）中將配合林務所，邀請官兵拍攝植樹全景影像。（記者吳正庭攝）

    金防部指揮官黃先任（中）中將配合林務所，邀請官兵拍攝植樹全景影像。（記者吳正庭攝）

    自金門首任司令官胡璉將軍以來，國軍植樹是金門綠化最大功臣。（記者吳正庭攝）

    自金門首任司令官胡璉將軍以來，國軍植樹是金門綠化最大功臣。（記者吳正庭攝）

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