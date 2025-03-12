南港LaLaport 3/20開幕 交通局鼓勵搭捷運、公車前往

南港LaLaport本月20日開幕。（資料照）

2025/03/12 16:45

〔記者林承鴻／台北報導〕北市南港LaLaport即將在20日開幕，結合商場、餐廳、影城、超市等，預估假日每天會有近7萬人潮湧入。交通局坦言，開幕不太可能不塞車，還是會有不少人選擇開車前往，但新的車流和人流勢必影響交通，開車一定會比較不方便，鼓勵民眾多多搭乘捷運和公車前往。

台北市交通局表示，Lalaport南港交維計劃上週原則通過，這週業者送修正版確認文字。警察局有建議調整車輛動線，將動線簡化以減少交織。另也要求業者與警察局確認義交配置點位及時間，以及哪些路段需要加強疏導，避免車流回堵。

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交通局預估，商場周邊經貿一路、經貿二路，以及經貿二路105巷和157巷路口，會是交通瓶頸，環東大道也會有車多情形，呼籲通過性車流避開。因應車流量變大，台北市交工處也在LaLaport基地新設CCTV，配合既有攝影機隨時監控車流，因應調整號誌時制。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，業者規劃提供折價券給持悠遊卡搭捷運、公車前往消費的民眾。另也將提供滿額宅配服務，減少購物完帶大包小包搭車的不便。

停車場內部會提供交通資訊，例如若南湖大橋往內湖方向、南港路、國道車多壅塞，停車場繳費機旁的顯示器，以及廣播會提醒民眾出場時建議改道路段，道路上也會運用CMS系統提醒壅塞路段，讓駕駛提早避開。

LaLaport南港與交通局、警察局等單位有緊急應變群組，開幕時交通局也會派員進駐，監控路況調整。而台北捷運也會觀察進出站情形，彈性加密班距。

LaLaport南港原先傳出將於13日試營運，已確定延後，時間點可能在17日，開幕則維持原定20日。店鋪專櫃將分階段開始營運，初期商場僅會有約65%專櫃開業，至年末才會全部開業，威秀影城則規劃4月底開幕。

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