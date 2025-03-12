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    新北前議會秘書長林新欽 以父名再捐復康巴士

    前新北市議會秘書長林新欽（中）偕妹妹林玫宏（左）捐贈復康巴士，社會局長李美珍（右）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    前新北市議會秘書長林新欽（中）偕妹妹林玫宏（左）捐贈復康巴士，社會局長李美珍（右）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/12 16:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市前議會秘書長林新欽12日偕妹妹林玫宏，低調現身新北市政府捐出「金田5號」雙輪椅座位復康巴士，由社會局長李美珍代表市府受贈，林新欽雖已退休10年，但仍擔任多家公益團體負責人，持續關心新北市的發展與社會福利，希望盡綿薄之力，多次捐贈復康巴士幫助市民。

    林新欽的父親林金田曾任三峽鎮民代表會主席，林新欽於1977年、28歲時初試啼聲，一舉當選台北縣第9屆議員，4年後轉任縣府服務，在台北縣長林豐正任內，歷任計畫室主任、農業局長等職，其後轉任台北縣議會服務，擔任祕書長，輔佐歷屆議長，於2014年在新北市議會秘書長任內退休，前後服務公職長達37年。

    林新欽卸任公職後，仍擔任廣慈博愛基金會董事長、新北市文化基金會董事長、救國團總團部副召集人等職，持續奉獻社會和公益事業，他在2018年1月25日，曾代母親以父親林金田名義捐出3輛雙乘座位復康巴士，由時任副市長侯友宜代表受贈，此次捐贈為第4輛，取名為「金田5號」。

    社會局長李美珍表示，感謝「永遠的秘書長」，雖然離開公職，但仍心繫國家社會，多次捐贈復康巴士嘉惠市民。

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