彰化和美傳統市場拆除改建 5、60攤商「1原因」連署反對

彰化和美傳統市場位於市中心，已有將近50年的歷史。（記者劉曉欣攝）

2025/03/12 16:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美傳統市場剛傳出拆除改建的消息，市場自治會表示，目前已有5、60個攤商連署表達反對，擔心改建後將變成吹冷氣的蚊子市場。和美鎮長林庚壬強調，食品衛生條件都會不斷進步，老舊市場改建是全鎮的心聲，將會持續溝通與協調。

和美傳統市場自治會林姓財務長指出，和美市場要改建應該要先與攤商溝通才對，因為預定要用圓環停車場作為臨時市場的土地太小，根本無法容納現有攤商。萬一拆除又沒有錢可以蓋全新市場，搬出去的攤商何時才能搬回來，最可怕的是拆除重建，人潮都跑光光了，就算蓋了有冷氣、又漂亮的全新市場，沒有人氣就沒商機，到時候就要淪為養蚊子一途。

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林姓財務長表示，全國有好幾個地方的傳統市場改建都失敗，要不就是把攤商搬到2樓，要不就是蓋得很美，但就是沒人要來。包括彰化市華陽市場因為火災改建，最後只有一部分攤商搬進去，何況現在生鮮超市到處都是，還有黃昏市場的競爭，加上網購便利，一旦再拆除傳統市場重蓋，流失的顧客根本就很難再回來。

對於攤商自治會的意見，林庚壬強調，將會再溝通協調，希望全力爭取中央經費來蓋，務必縮短拆除重建的時間，目前預估今年規劃設計，明年才會拆除重蓋，能夠力拚工程只要2年時間，讓攤商可以儘快搬回來。

林庚壬指出，老舊傳統市場更需要改建，才能配合時代潮流，無論是衛生或是冷鏈條件才能符合最新規定。何況，現有市場沒有停車場，未來改建後將有汽機車停車場，讓來採買民眾更方便，也解決和美市區多年以來欠缺停車位的頭痛問題，將會用最大的誠意來進行溝通。

彰化和美傳統市場位於市中心，也是鄰近線西、伸港居民採買的好去處。（記者劉曉欣攝）

彰化和美傳統市場，是鄰近線西、伸港居民採買好去處。（記者劉曉欣攝）

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