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    植樹節響應生態永續 獅頭山、梨山及八卦山風景區送樹苗、植樹

    植樹節響應生態永續，參山處今天在台中梨山分送苗木，並與遊客一起植樹。（圖由參山處提供）

    植樹節響應生態永續，參山處今天在台中梨山分送苗木，並與遊客一起植樹。（圖由參山處提供）

    2025/03/12 16:43

    〔記者陳建志／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處轄管範圍包括獅頭山、梨山及八卦山風景區，為了栽種更多樹苗保護山林，並響應植樹節的永續環保精神，今天在台中梨山、苗栗南庄、南投名間3地轄區，同步舉辦植樹與送樹苗活動，現場贈送紫薇、重瓣梔子花、含笑、青楓等樹苗，共種下近3000棵花樹苗木，落實並推動生態永續風景區發展。

    參山處表示，今天在獅頭山、梨山及八卦山風景區同步舉辦植樹節活動，其中梨山風景區在「新佳陽部落-YuLu廣場」舉辦「Tayal Yulu植樹」活動，與林業署台中分署合作，現場分送原生樹種紅榨楲及青楓苗木給參與的遊客和民眾種植，一起種下232株新生苗木。

    獅頭山風景區則與農業部林業及自然保育署新竹分署合作，在苗栗縣南庄鄉龍門口步道發送小樹苗，送出包括紫薇、重瓣梔子花及含笑等共500株小樹苗；南庄遊客中心並在今天舉辦淨山活動，與民眾沿著南庄遊客中心周邊街道，經過桂花巷、南庄老街、中正路、十三間老街等進行環境清潔，以行動呼籲環保。

    八卦山風景區則與南投縣政府名間鄉公所合作，在七星陣地碉堡園區的松山街及濁水綠廊道發放樹苗，一共發放了2千棵包括含笑、桂花、雪茄花、黃梔子花等苗木。

    參山處表示，參山轄區擁有多條受歡迎親山、環湖與親水步道，歡迎大家一起到參山，愜意享受山林間的芬多精，感受大自然療癒的能量，一起珍惜美麗的山林環境。

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