台南文旦進入開花期 防治小黃薊馬有訣竅

台南農改場提到，文旦花苞展開後，就增加小黃薊馬躲藏機會。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/12 15:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南地區的文旦進入柚花綻放期，農改場強調，危害該作物的小黃薊馬也在此時大繁殖，如何控制其族群，至關重要，務必加強防治，以確保日後的收成品質與產量。

台南區農業改良場建議，在花苞尚未開裂前，小黃薊馬無法鑽入躲藏，是有效防治的關鍵，因此綻放程度將是決定噴藥時機的主要依據。

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台南農改場提到，小黃薊馬全年都會出現在文旦栽培區，其刺吸式口器會危害新梢嫩葉、花器與幼果，影響植株生長。

台南農改場說，小黃薊馬擅於躲藏，其生活史短、繁殖力強、食性雜，且易隨風遷移，當氣候適宜，族群會迅速增加，災情加重；若是文旦的花穗與花器受到侵害，將影響結果率，進而降低後續的產量。

若是幼果受到侵害，將讓表皮粗糙，甚至導致掉落，嚴重影響產量，以及商品價值，農改場呼籲可透過懸掛黃色黏蟲紙，來監測小黃薊馬的族群變化。

利用白色紙張拍打花序，也可監測小黃薊馬的族群變化，另外，還能從植株受害徵狀來判斷蟲害情形，應適時採取防治措施，避免果實受損。

台南農改場表示，於花苞開展前施藥，以確保藥劑能有效接觸小黃薊馬；且要密集監測與施藥，當小黃薊馬族群密度高時，應每7天施藥1次。

在柚花盛開至凋謝期間，也需特別觀察花上的小黃薊馬活動情形；若發現花上有數隻活躍的小黃薊馬，當週可再補噴1次單劑藥劑，專門針對小黃薊馬防治。

台南農改場也指出，施藥時應注意蟲體可能躲藏於葉背，確保藥劑能有效覆蓋害蟲，適量添加展著劑，提升藥劑附著效果，並適當修剪枝條，維持園區通風，以利藥劑均勻分布，減少害蟲孳生。

透過綜合管理與適時防治，可有效控制小黃薊馬危害，確保文旦果實的品質與產量；藥劑防治可參考「植物保護資訊系統」。

台南農改場建議，文旦花苞開展前應即噴藥，防治小黃薊馬。（記者吳俊鋒攝）

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