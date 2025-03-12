台南火車站前「鄭成功銅像」列古物 台灣總督兒玉源太郎頭像是這材質

台南火車站前「鄭成功銅像」，南市文化資產管理處邀專家審議結果指定為一般古物。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/12 16:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化資產管理處邀集專家審議，新增「鎮北門門額殘碑」、「小南門門額」、台南火車站前「鄭成功銅像」指定為一般古物。 此外，正式公告台灣總督兒玉源太郎人像頭部殘件是大理石材質，並非「雪花石膏」。

南市文化資產管理處表示，2023年指定為一般古物的「台灣總督兒玉源太郎人像頭部殘件」，曾於2017年委託台南藝術大學團隊進行材質相關研究，當時檢測結果為「雪花石膏」（外貌類似大理石），去（2024）年由台南市立博物館重新透過新的科學儀器檢測後，為避免造成一般大眾誤解，因此今年亦公告材質變更為「大理石」。

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南市文資處表示，鄭成功銅像是名雕塑家蒲添生之作品，為1950年初台灣第1座以寫實手法雕塑的鄭成功全身立像，蒲添生擅長掌握人物神態的寫實功力，其造型亦成為楊英風後續為延平郡王祠重塑鄭氏座像的主要參考，深具藝術性與典範性價值，既是特殊政治時空下的產物，也是本地歷史發展與時代變遷見證。

「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」，皆為清領乾隆時期修建台灣府城城門的重要歷史證物。「鎮北門門額」、「小北門門額」、「東郭門門額」、「大北門門額」併入「台灣府城門額」中，見證自清領乾隆至道光年間城牆興建、修築歷程，與日治時期實施街道改正計劃，拆毀城牆的史實。

文資處表示，現今城牆、城門大多毀失僅留下有限文物，適逢今年台灣府城建城300年（源自台南在1725年開始興築台灣府城），此類數量稀少的門額，「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」，納入2019年公告的「台灣府城門額」中，由原本1組4件增加為6件，更顯其意義與價值。

目前南市共有108組881件古物，其中國寶3組6件，重要古物14組186件，一般古物91組689件。

台灣總督兒玉源太郎頭像殘件是大理石材質。（圖由南市文化局提供）

南市新增一般古物「台灣府城門額：鎮北門門額殘碑」。（圖由南市文化局提供）

南市新增一般古物「台灣府城門額：小南門門額」。（圖由南市文化局提供）

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