桃機2航廈停電原因曝 通關塞爆桃機道歉了

桃機停電，原本大大的航班資訊看板也看不到任何資訊，旅客也在看板下苦苦等待。（記者姚介修攝）

2025/03/12 16:45

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場二航廈中午12點03分停電，旅客報到櫃台、出境安檢線、免稅店區全被波及，安檢線沒電，所有檢查無法進行，旅客塞在出關口，航警改為手檢旅客隨身行李，安檢線在12點57分恢復供電，旅客通關才正常，所幸停電時段班機不多，並未造成太大的影響。據初步調查，停電原因是百葉窗吊掛工程不慎落下，壓斷主要供電電纜。

桃園機場說，第二航廈中午12點左右停電，影響範圍為第二航廈主體1到4樓及P4停車場。機場公司12點05分成立緊急應變小組，維護廠商12點13分辦理電力轉供，13點13分完成全面復電。

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停電時間影響最嚴重的旅客報到系統、託運行李系統、掃描通關登機證系統安檢線金屬探測儀及X光，旅客在入關口因檢查護照及掃描登機證QR Code無法作業，不得其門而入，已經進到管制區安檢線的旅客，也因斷電安檢停擺，機組員更是塞在安檢線，最後1號安檢線突然供電，所有組員摸黑安檢。

這次停電的時間及影響區域也是前所未有，都與旅客有關。桃園機場公司說，電力異常期間改接備用電源或是改採人工應變方式，維持旅客報到及通關安檢作業。至於機場空側跑滑道助航燈光、空橋運作，機坪航機導引系統等均正常，航班起降未受影響。

機場公司也對造成旅客不便表達真摯歉意。後續將釐清事件原因並究責處分，落實維護作業程序，確保機場營運順遂。

桃園機場停電組員摸黑在單機供電進行安檢。（記者姚介修攝）

停電期間旅客裡外旅客都在等。（記者姚介修攝）

桃機停電，原本大大的航班資訊看板也看不到任何資訊，旅客也在看板下苦苦等待。（記者姚介修攝）

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