竹市辦青年月號召創業秀自己 成立青創基地提供貸款利息補貼

新竹市府在3月舉辦青年月活動，一系列精采活動，鼓勵及號召青年創業並展現創意秀出自己。（記者洪美秀攝）

2025/03/12 16:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今年3月舉辦青年月系列活動，並以青年創意、青年創業及青年創造為方向，除會舉辦政策黑客松、短片及攝影競賽、專屬網站、電競比賽、街舞比賽，也會成立青創孵化基地、新創加速基地，並提供青年創業貸款利息補貼，協助青年就業及創業前準備，邀青年參與，一起揮灑創意成功秀出自己。

代理市長邱臣遠提說，竹市16歲至40歲設籍竹市的青年占人口的31%，市府已打造活動平台，激勵年輕人發揮創意。除首次舉辦的新竹國際動漫節、竹塹盃電競大賽以及竹塹盃街舞大賽，還有青年圍籬美學競圖活動與展演平台，讓年輕人在這座城市揮灑創意與想法。

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勞青處表示，去年首次舉辦的「新竹市青年模擬亞太經合會（Model APEC）」，共錄取130名16至26歲青年朋友，透過兩天一夜的專題演講、模擬會議、世界咖啡館等形式，幫助青年培養國際觀，其中一位竹市同學通過外交部遴選，前往祕魯參加APEC會議。且今年市府也舉辦首屆青年國際交流活動，前往新加坡參訪，也是拓展青年的國際視野。

勞青處青發中心說明，3月青年月系列活動有22日青年創新職涯嘉年華及新竹縣青年永續未來主題日、22至23日舉辦新竹風之市∕采風集在地青年文化市集、23日也有十八尖山賞花活動、25日舉辦竹苗青夢想 竹竹苗青年委員交流聚、29日有免廢市集、30日則有青年永續創業論壇等，期許透過活動，邀青年參與，提升能力外，也揮灑青春。

新竹市府在3月舉辦青年月活動，一系列精采活動，鼓勵及號召青年創業並展現創意秀出自己。（記者洪美秀攝）

新竹市府在3月舉辦青年月活動，一系列精采活動，鼓勵及號召青年創業並展現創意秀出自己。（記者洪美秀攝）

新竹市府在3月舉辦青年月活動，一系列精采活動，鼓勵及號召青年創業並展現創意秀出自己。同時也展示青年的城市圍籬得獎作品（記者洪美秀攝）

新竹市府在3月舉辦青年月活動，一系列精采活動，鼓勵及號召青年創業並展現創意秀出自己。（記者洪美秀攝）

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