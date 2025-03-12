吉伊卡哇列車現蹤台北捷運！ 一招掌握列車動態不用碰運氣

即日起至4月14日止，吉伊卡哇彩繪列車都會行駛在台北捷運板南線（藍線）上。（台北捷運公司提供）

2025/03/12 15:55

〔記者林承鴻／台北報導〕吉伊卡哇變成壽司來到台北捷運了！即日起至4月14日止，吉伊卡哇彩繪列車都會行駛在板南線（藍線）上，除了有主角吉伊卡哇外，還有烏薩奇、小八、小桃、古本、海獺勇者、獅薩、栗子饅頭等小夥伴。使用台北捷運Go APP，更可以直接掌握列車動態。

想看到吉伊卡哇列車不用碰運氣，使用台北捷運Go APP，在首頁點選「動態資訊」，再選擇「板南線」，就可以看到列車的即時動態，而吉伊卡哇列車編組為「141/142或142/141」，找到列車後就可以點選直接追蹤列車開到哪裡。iOS、Android雙版本的APP都可以看到車組資訊，將底部擁擠度橫條往上滑即可看到。

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吉伊卡哇、烏薩奇、小八等角色，搭配玉子燒、鮭魚卵、鮪魚肚、甜蝦、海膽、甜蜜蜜豆皮等食材，變成可口又可愛的壽司，藍線電聯車變身壽司店，粉絲可以來找找最喜歡的角色，捕捉畫面。台北捷運公司提醒，雖然車組固定，但列車實際上線時間要看每天的車輛調度安排。

即日起至4月14日止，吉伊卡哇彩繪列車都會行駛在台北捷運板南線（藍線）上。（台北捷運公司提供）

即日起至4月14日止，吉伊卡哇彩繪列車都會行駛在台北捷運板南線（藍線）上。（台北捷運公司提供）

使用台北捷運Go APP，可以掌握吉伊卡哇列車動態。（圖截自台北捷運Go APP）

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