外來種銀膠菊進入生長旺盛期 南市籲全民防除

天氣回暖，外來種銀膠菊進入生長旺盛期，影響生態環境，南市農業局呼籲全民攜手防除。（記者王涵平攝）

2025/03/12 15:48

〔記者王涵平／台南報導〕天氣回暖，外來種銀膠菊進入生長旺盛期，常在荒地、河川沿岸、農地、道路旁及棄耕地等地蔓延生長，會釋放影響周圍植物生長的化學物質，導致生物多樣性降低，南市農業局今呼籲全民攜手防除，如發現有害入侵植物，也可通報各區公所或洽農業局通報專線0800-241314。

南市農業局森林及自然保育科長朱健明表示，台南常見外來入侵植物，除銀膠菊外，還有小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀合歡等，為減少其擴散，減輕對農業生產及本土生態環境造成衝擊，持續防治並呼籲民眾「不輸入、不野放、不擴散」三不原則，共同維護生態環境。

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農業局指出，銀膠菊防治方式主要以人力或簡單器具進行拔除，農地可用農耕機具翻除，降低種子發芽率。拔除後植株可置於黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燒，避免種子擴散。防除時建議穿長袖、戴手套與口罩，並在作業後立即洗手清潔，即可防止花粉或腺毛造成過敏反應。

天氣回暖，外來種銀膠菊進入生長旺盛期，影響生態環境，南市農業局呼籲全民攜手防除。（南市農業局提供）

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