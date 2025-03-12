宜蘭文旦進入花期 農改場籲加強蟲害防治

文旦若受小黃薊馬病蟲害影響，會造成果皮外觀受損，影響果品價值。（花蓮區農業改良場提供）

2025/03/12 15:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭文旦栽種面積約207公頃，主要產區以冬山鄉為主，汁多味美深受消費者喜愛，隨著氣溫攀升，文旦即將進入花期，農業部花蓮區農業改良場蘭陽分場提醒農友防範小黃薊馬病蟲害，避免果皮外觀受損，影響果品價值。

小黃薊馬是影響文旦果皮外觀的重要病蟲害之一，體型細小，體長僅約1公厘，世代短，約15至20天即可繁殖下一個世代，她與另一種台灣花薊馬喜藏匿於柚花中吸食汁液，影響花朵正常發育。

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文旦進入幼果期後，薊馬仍會爬行於果皮表面取食，刺破幼嫩果實表皮，隨著果實膨大，導致果皮呈現不規則斑駁疤痕，並失去光澤，進一步影響果實外觀與果品價值。

蘭陽分場提醒，花苞期至幼果期間是防治薊馬關鍵期，除可選用核准登記於柑橘類的防治藥劑，依建議稀釋倍數及安全採收期施藥外，可於花苞期懸掛黃色黏板監測薊馬密度，當密度升高或氣候溫暖乾燥無降雨時，每週施藥一次，確保藥劑均勻噴灑全園植株；有機栽培農友則可選用苦楝油防治。

薊馬喜好於文旦花器內刺吸，黑色細長物即為薊馬蟲體。（花蓮區農業改良場提供）

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