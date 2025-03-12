台南六甲區公所發表鳥禽明信片與書籤 行銷觀光

六甲鳥禽明信片。（公所提供）

2025/03/12 15:37

〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲區公所用文創商品行銷六甲觀光品牌收到成效，今天（12日）再發表六甲鳥禽明信片與書籤，鳥禽畫作來自公所司機林志強的創作；公所團隊設計的文創商品至今有老屋、古廟、落羽松、鳥禽明信片，文青又實用，也有珍藏價值。

公所去年為林志強鳥禽畫作辦展覽、發行「2025鳥語花香月曆」引起大家驚豔。六甲區長陳啓榮並為每幅鳥禽撰寫了詩作，詩畫相得益彰，這次請人設計鳥禽精美明信片與優雅文青書籤。

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陳啓榮說，鳥禽明信片有6款：藍鵲、高蹺鴴、八色鳥、水雉、白鷺鷥與大冠鷲。鳥禽書籤則有10款：八色鳥、水雉、大冠鷲、高蹺鴴、麻雀、白鷺鷥、遊隼、翠鳥、藍鵲與黃鸝。書籤還裝在印有六甲區公所logo的紅包袋中相當討喜與吉利。正所謂：「鳥語花香在六甲，觀光旅遊趁年華」。

夏候鳥八色鳥，下月又將從東南亞飛至六甲山區九重橋附近繁殖，吸引鳥友，陳啓榮說，歡迎遊客來六甲一日遊，吃美食、訪老屋、拜古廟與探訪山區夢之湖、水流東貝殼化石、西口小瑞士等秘境。

六甲鳥禽明信片與書籤，鳥禽畫作來自公所司機林志強（右）創作，區長陳啓榮（左）題詩。（公所提供）

六甲區公所發表六甲鳥禽明信片與書籤。（記者楊金城攝）

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