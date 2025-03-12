台北花伴野餐週六見 「汪汪隊」氣偶現身、星光音樂會嗨整夜

台北市一年一度的「花瓣野餐」將於15日於大安森林公園登場。（圖由北市觀傳局提供）

2025/03/12 15:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市一年一度的「花伴野餐」將於15日於大安森林公園登場，北市觀光傳播局今（12日）表示，今年首度結合「汪汪隊立大功」，除辦理粉絲見面會，還有高約2層樓的大型氣偶於3月8日至16日展出，已吸引破萬粉絲到場拍照打卡。15日晚間，則邀請三金歌王殷正洋及台北花季主題曲主唱魏品勻等展開「星光浪漫音樂會」。

觀傳局表示，第2屆花伴野餐活動時間拉長，各式精彩活動接力登場，今年野餐區規劃5大主題，「搖擺饗宴」野餐區打造浪漫野餐拍照場景，現場還有專業攝影師為參加民眾拍攝與親友相聚的溫馨畫面；此外，3月15日下午3點將舉辦「汪汪隊立大功」粉絲見面會，由「阿奇」、「毛毛」人偶和水晶姊姊，帶領現場大小朋友同樂；「綠遊派對」野餐區則安排廣受小朋友喜愛的大頭哥哥「泡泡秀」及花藝手作DIY；「蹓蹓毛孩」野餐區部分，將舉辦萌寵定力賽及寵物訓練師的毛孩分享專業講座。

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此外，「大地繪閱」野餐區有雙語說故事KTV老師，用生動說唱陪伴大小朋友，還將發放限量的「心中的野餐繪紙」，只要完成著色跟自由創作，就有機會獲得花伴旅行盥洗包和限量超值的壓克力顏料6色套裝組；「樂活運動」野餐區，規劃美式投籃大賽、射箭、還有由台灣人發明的木球等運動體驗，參加就有機會獲得味王小王子麵、保力達畢兒綠茶氣泡飲和花伴旅行盥洗包。

觀傳局指出，今年除活動滿滿的5大主題野餐區外，舞台節目也首度延續至晚間辦理「星光浪漫音樂會」，邀來殷正洋魏品勻、世新大學民謠吉他社、以及台大飛音阿卡貝拉社，帶來耳熟能詳的經典民歌，讓悠揚的音符溫暖這個春夜。

此外，活動現場也打造「小椿日和」文青市集，以輕食、手做、花藝以及甜點為主題，有市府最萌吉祥物熊讚BRAVO和玫瑰花造型圖案的紅玉滿赤心雞蛋糕、世新大學咖啡社免費手沖，拉花體驗及百年老茶廠有記名茶的茶飲等。

5大主題展區活動滿滿，今年還首度結合「汪汪隊立大功」，除有粉絲見面會，還有2層樓高氣偶。此外，現場也有市集活動。（圖由北市觀傳局提供）

5大主題展區活動滿滿，今年還首度結合「汪汪隊立大功」，除有粉絲見面會，還有2層樓高氣偶。此外，現場也有市集活動。（圖由北市觀傳局提供）

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