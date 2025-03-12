南投發票換樹苗快速送光 林保署：小撇步可助樹長好

埔里鎮民開心索取到樹苗。（埔里鎮公所提供）

2025/03/12 14:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕林保署南投分署、埔里公所、日月潭國家風景管理處今天贈送樹苗，林保署南投分署9000株苗木很快被索光，埔里鎮公所領樹苗者也大排長龍。林保署南投分署建議，挖植穴是苗球2倍寬，盆底先置土，覆土時應與原來土球高度齊平，初期需早晚澆水，只要掌握小撇步人人都是「綠手指」。

南投分署今天在本部、所轄5個工作站和2個分站以發票換樹苗，每人2張發票可換1株苗木，最多可換5株，包括金毛杜鵑、烏來杜鵑、月橘、山黃梔、桃金孃、野牡丹、厚葉石斑木及山芙蓉等8苗木全被換光，每種苗各有擁護者。有民眾換樹苗之餘，也不忘跟林保署人員分享樹苗成長的照片。

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埔里鎮公所今天上午也在公所門口發送山櫻花、茶花、含笑、桂花、七里香、斑葉春不老等樹苗共1300株，每人限領2株，很多民眾一早就排隊，隊伍繞了廣場好幾圈，有民眾笑稱「比送雞排的隊伍還長！」。

日管處今天在埔里地理中心碑廣場種櫻花樹，並贈送金毛杜鵑等200株給到場的民眾，樹苗也是很快就被索取一空。

南投分署表示，有不少民眾是綠手指，樹苗帶回家種得非常漂亮，而今天索取樹苗的人，回去為樹苗挖植穴，可為苗球或容器直徑的2倍；種的時候先將有機肥或培養土放入穴底後，將小樹苗輕放於植穴上，再覆蓋心土，覆土時應與原來土球高度齊平，以利苗木穩固。初期需早晚澆水，確保苗木水分充足。定期施用適量有機肥，有助於樹苗健壯成長。

埔里鎮公所贈送樹苗，民眾排隊繞廣場好幾圈。（埔里鎮公所提供）

林保署南投分署辦理發票換樹苗活動，民眾非常踴躍。（記者陳鳳麗攝）

日管處在台灣地理中心碑廣場種櫻花樹。（日管處提供）

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