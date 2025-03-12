為保護行人 路權團體籲汽車前擋、前側窗玻璃透光率要達70％

交通部將訂定擋風玻璃透光指引。（交通部提供）

2025/03/12 15:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部上月宣布啟動汽車車窗玻璃透光率管理並將訂定指引，目的要讓汽車駕駛能更清晰看到路上車輛和行人；「還路於民」行人路權促進會今（12）日表示，不僅前擋風玻璃的透光率要達至少70%，前側窗的透光率也應達70%，而非目前建議的35%。

汽車前擋風玻璃和前側窗玻璃的隔熱貼紙透光率目前沒有規範，許多車主以夏季太熱、以及隱私等理由選用低透光率的隔熱貼紙，常導致夜間開車因低透光率導致看不清前方，進而發生車禍。透光率越低代表越黑，透光率越高代表越清晰。

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交通部在2月初宣布，將訂定隔熱貼紙的管理辦法和指引，以交通部目前蒐集到的各國規範，前擋風玻璃透光率約70%、前側窗玻璃的透光率約35%，後座車窗玻璃則未規範。

「還路於民」認為，低透光率車窗可能導致駕駛無法清楚辨識行人，即使行人穿著亮色衣物，仍會在駕駛視線中顯得黯淡，降低識別度，進而增加事故發生的風險。此外，若違規車輛在人行道上倒車，而後擋風玻璃透光率過低，駕駛將難以察覺車後兒童，進一步提高碰撞風險。

另外，部分與交通部會談的與會者擔憂不貼隔熱紙可能因日照影響車內材質，進而引發燃燒風險。對此，「還路於民」團體強調，車輛內裝材料的阻燃性應由車廠負責，並受相關標準規範，而車內物品的妥善擺放則屬使用者責任，這些都不應成為使用低透光率隔熱紙的理由。

另有人指出，不貼隔熱紙可能導致眩光問題，「還路於民」指出，眩光問題並非無解，駕駛可透過標配遮陽板、於前擋風玻璃上緣合法安裝低透光率隔熱紙，或配戴專業偏光眼鏡，有效降低白天的眩光影響，並確保夜間行車安全。

關於車內隱私，有部分意見認為車主應享有隱私權，但本會強調，公共道路為共享空間，隱私權並非絕對。例如，駕駛與行人透過眼神交流或手勢示意，是維持交通安全的重要互動，合理的視線交流有助於降低事故風險。

「還路於民」認為，這是50年來首次正式研議透光率標準的重要進展，支持短期內先行推動參考指引，並呼籲公路局將前側窗透光率標準訂為至少70%以上，而非目前建議的35%，後擋風玻璃及後側窗則應依據科學研究制定標準。

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