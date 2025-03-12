中正樓改名「智信樓」引熱議 中原大學：一切程序依法而行

中原大學的中正樓改名智信樓引熱議。（取材中原大學臉書）

2025/03/12 14:47

〔記者李容萍／桃園報導〕私立中原大學於昨（11）日公告，奉權責單位指示，「中正樓」即日起更名為「智信樓」，引發網友熱烈討論。校方今天回應表示，原中正樓更名為智信樓，一切程序皆依法而行，至於奉「權責單位」指示的「權責單位」是誰？校方低調表示「這個不回應」。

中原大學校方人員今日表示，「中原大學秉持依法行政，原中正樓更名為智信樓，一切程序皆依法而行。中原大學將一秉基督愛世信仰，以智慧慎用科技與人文的專業知識，持續在教育領域堅守崗位砥礪前行，此亦為智信樓命名的初衷。」

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據了解，中原大學校方11日公告指出，奉權責單位指示，「中正樓」更名為「智信樓」，「智」象徵智慧，「信」代表信仰與信心，「智」與「信」的結合是聖經的核心教導，更是基督教信仰的最佳實踐，此更名彰顯中原大學以基督教信仰為創校基礎及最高指導原則的辦學理念，體現學校追求真理與信仰並行的教育使命。

對此，網友討論熱烈並留言質疑為什麼權責單位要去改人家學校名字？哪個單位吃飽太閒？有網友提到「奉權責單位指示」質疑做決定的不敢出面扛責任，也有網友說「怎麼不乾脆叫耶穌樓算了」，還有不少網友笑稱中正大學、中山大學等校正瑟瑟發抖。

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