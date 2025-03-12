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    無尾熊們的「私房菜園」 木柵動物園桉樹林規模再擴增

    超過800種的桉樹中，無尾熊只採食大約50種嫩葉，通常會以生活區域容易取得的幾種為主食，是食性相當專一卻也富有變化的「老饕」。（圖由台北動物園提供）

    超過800種的桉樹中，無尾熊只採食大約50種嫩葉，通常會以生活區域容易取得的幾種為主食，是食性相當專一卻也富有變化的「老饕」。（圖由台北動物園提供）

    2025/03/12 14:21

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園裡有座無尾熊專屬的桉樹（尤加利樹）林，坐落於溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間，由許多不同種類桉樹組成，提供園內保育大使無尾熊們補充食材多樣性的食物來源。而今年的春天，園方再度育苗，預計培育赤桉、脂桉、玫瑰桉、斑桉等無尾熊經常食用的種類，未來將成長為無尾熊的「私房菜園」。

    台北動物園表示，原產於澳洲的桉樹多為高大的直立喬木，生性強健可在貧瘠的土地生存，其嫩葉也是無尾熊的主食，不過在超過800種的桉樹中，無尾熊只採食大約50種，通常會以生活區域容易取得的幾種為主食，是食性相當專一卻也富有變化的「老饕」。

    園方指出，動物園周圍環山保留野生動物賴以為生的淺山森林，在參觀步道上也種植許多提供遊客乘涼樹蔭及營造景觀的樹種，也作為野生動物穿越園區的綠色廊道；森林向來具備重要的「碳匯」功能，生長快速、樹體密度高的樹種就更具備優質的固碳能力。

    而保育員每天都會費心為無尾熊準備充足、新鮮、多樣的桉樹枝葉來食用，目前提供共有約十幾種桉樹葉，包括輪替作為主餐的大葉桉、細葉桉、赤桉、脂桉；穿插作為副餐的小灰果桉、檸檬桉、玫瑰桉、廣葉桉、樹膠桉、山藍桉、白桉、斑桉；偶爾提供促進食慾的「隱藏版」小菜馬魯古桉、雪梨藍桉、彩虹桉、褐桉、喜桉。

    為確保桉樹葉的來源，園方除了和農戶契作，也在園區多處種植約十種的桉樹，坐落溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間的桉樹林就是無尾熊的「私房菜園」，保育員每天都會到這摘採部分樹葉，補充無尾熊食材多樣性，這片桉樹林也作為緊急儲備糧食。

    今年春天，動物園再次育苗，先播撒種子於穴植管內，提供適合的溫、濕度，等到發芽數個月後，樹苗成長到一定高度，才會將它們移植到預計補植的位置；接著需要數年照料，巡視桉樹生長、澆水、施肥、適當割草，還要防治愛吃桉樹葉的金花蟲等，民眾來到動物園，不妨留意在溫帶動物區遊客步道旁的這片桉樹林。

    如果想更認識無尾熊的生態習性，可於每週三上午11點至11點25分在動物園的無尾熊館，參加無尾熊保母講古Keeper’s Talk。

    台北市立動物園裡有座無尾熊專屬的桉樹（尤加利樹）林，坐落於溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間，由許多不同種類桉樹組成。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園裡有座無尾熊專屬的桉樹（尤加利樹）林，坐落於溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間，由許多不同種類桉樹組成。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園裡有座無尾熊專屬的桉樹（尤加利樹）林，坐落於溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間，由許多不同種類桉樹組成。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園裡有座無尾熊專屬的桉樹（尤加利樹）林，坐落於溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間，由許多不同種類桉樹組成。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園裡有座無尾熊專屬的桉樹（尤加利樹）林，坐落於溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間，由許多不同種類桉樹組成。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園裡有座無尾熊專屬的桉樹（尤加利樹）林，坐落於溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間，由許多不同種類桉樹組成。（圖由台北動物園提供）

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