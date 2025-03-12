板橋埔墘4-7區區段徵收案明開公聽會 闢設公園綠地、公托

新北市地政局推動「板橋埔墘4-7區」區段徵收案，現況多為鐵皮工廠或停車場。（圖由地政局提供）

2025/03/12 14:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局推動「板橋埔墘4-7區」區段徵收案，面積約3.74公頃，將開發為住宅區，開闢公園、綠地，並規劃公共托育中心、身心障礙者日間照顧場所等公益設施，明天（13日）下午2點30分將在新北市選舉委員會3樓禮堂召開公聽會。

地政局指出，「板橋埔墘4-7區」位於板橋、中和區交界，總面積約3.74公頃，現況多為鐵皮工廠或停車場使用，區內土地所有權人約150餘位，建築物約50餘間，多屬於違章建築，該區域未開發，無法有效與周邊道路銜接，環境品質欠佳。

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地政局表示，本案開發後將提供1.88公頃住宅區、3座公園、2處綠地及完善道路系統，可大幅改善周邊道路瓶頸，鄰近新北環河快速道路、台64線快速道路，聯外交通便捷；另區內留設0.36公頃社會福利設施用地，規劃公共托育、公共托老及身心障礙者日間照顧服務場所等設施，協助政府推動長照政策。

公聽會將針對計畫內容、區段徵收作業方式、時程、注意事項等進行說明，並聽取土地所有權人及利害關係人意見，會議將全程現場直播，若無法到場參與者，可至網站的直播專區收看，板橋及中和地政事務所也會在現場針對未辦繼承業務提供諮詢服務。

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