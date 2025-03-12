返鄉「綠療」卻種出一片天 陳翊綾獲選台南女力青農

永康區女力青農陳翊綾用心栽培，收成的各式蔬果深受消費者喜愛。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/12 14:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕原本從事衛管工作的陳翊綾，生了場重病後，回到故鄉台南永康調養，身處全市最大的行政區，她選擇遠離人群，在老家的田園幫忙，並投入小番茄、絲瓜、菜豆與青椒等的栽培，也藉此復健身心，不僅自己被綠色蔬果獲療癒，逐漸變得樂觀、開朗，更種出一片天，收成品質深受肯定，獲選「女力青農」。

陳翊綾2年前開刀後，回到埔園里的老家，並加入永康區農會的輔導，陸續種植各式蔬果，從育苗、施肥、除草到採收，對於首度參主掌間工作的她而言，每個環節都充滿了挑戰。

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陳翊綾的青農生涯，起步未如預期般順遂，笑稱自己一開始也是在懵懂中摸索，「種死的作物不計其數」，但她沒有被困難擊倒，反而加倍努力學習、鑽研，持續精進栽培技術。

為了種出高品質的小番茄，陳翊綾下足了功夫，並堅持無毒栽培，讓消費者可以安心享用，吃得健康又美味；她努力在1年4季都有各式蔬果的收成，送至農會展售館，相當搶手，逐漸建立口碑。

外表文靜、秀氣陳翊綾，其實是農家第3代，但她就讀保健營養系，畢業時也學以致用，工作順利，手術後返鄉休養，由於較為內向，一頭栽進綠色田園裡，遠離都市塵囂。

陳翊綾希望靠著蔬果栽培，可以適時地活動筋骨，早日回復健康狀態，沒想到種出了興趣、信心與成就感，自己也被「綠療」，走出曾經生病的陰霾。

父親陳方南10年前從職場退休後，就已返回老家專職栽種蔬果，翊綾很感謝爸媽不斷地從旁協助，讓她可以持續自我成長，是青農生涯中最大的前進助力。

陳翊綾的蛻變大家看得見，獲選永康區今年度的女力青農，在上週六的表揚活動上，受到矚目，尤其她的蔬果產品，更是深獲消費者喜愛。

永康區農會強調，當地逐漸都會化，從事田間工作的人口遞減中，老一輩逐漸凋零，亟需熱情的年輕朋友們加入，將全力協助，也希望各界能夠支持。

父母是陳翊綾青農生涯中，最大的前進助力。（記者吳俊鋒攝）

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