台灣鳳梨今年輸日訂單增2成 農糧署估3月中下旬後陸續出貨

日本是台灣鳳梨最大外銷市場。（圖由農業部提供）

2025/03/12 14:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕日本是台灣鳳梨外銷最大市場，去年外銷量就達1.9萬公噸，農業部農糧署表示，今年日本訂購台灣鳳梨訂單有望再增加約2成，另因受1、2月陸續有低溫來襲，鳳梨甜度尚未達出貨標準，隨天氣回暖，銷日鳳梨約會在3月中下旬後陸續啟動。

鳳梨是我國最主要的外銷生鮮水果主力品項之一，農業部近年拓展市場，日本為台灣鳳梨主要外銷市場，佔總體外銷量9成以上，也打進許多日本超市超商等通路，除整顆販售外，也依照當地消費情況販售於當地截切的金鑽鳳梨。

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往年2月下旬後我國鳳梨主要產地的高屏地區天氣轉熱，鳳梨的酸度受日照後轉為甜度就可開始出口，農糧署組長蘇登照指出，受近期寒流低溫等影響，為顧及甜度品質，許多原本預定2月下旬到3月上旬就要輸日的鳳梨推遲時程輸出，預估3月中下旬後才會開始大量出貨，不過各合作社場量能充足，訂單不至於塞車，今年日本預定台灣鳳梨訂單踴躍，較去年增加約2成。

除鳳梨外，台灣香蕉近年隨著打入日本營養午餐，也重回輸日的外銷果品品項，已有不少日本業者下訂台灣香蕉，蘇登照表示，受去年3個颱風接連襲台影響香蕉農損嚴重，香蕉栽種後到收成至少要10個月，預估5、6月後香蕉才會有量能可外銷。

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