溫差大澎湖頻傳猝死 愛心人士贈縣府4台可攜帶式心肺復甦機

澎湖縣長陳光復頒贈感謝狀，感謝愛心人士捐贈可攜式心肺復甦機。（澎湖縣政府提供）

2025/03/12 14:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來天候變化大，澎湖頻傳猝死案件，都與心血管疾病有關，同時死亡個案年齡層集中在4、50歲中壯年，建立第一時間搶救刻不容緩。集宇企業股份有限公司今（12）日代表愛心人士，捐贈澎湖縣政府4台可攜帶式心肺復甦機組（CPR裝置），由縣長陳光復代表受贈，並回贈感謝狀。

陳光復表示，這些先進設備的加入將顯著提升急救品質，幫助患者在危急時刻迅速獲得專業且高效的救治，從而提高存活率，為急救工作注入強大動能。由於澎湖的2、3級離島眾多，因地理環境與交通限制，轉診往往不便。若在關鍵時刻無法及時獲得適當的救護服務，大大增加病患的風險。

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這批可攜帶式心肺復甦機組，將優先分配至將軍衛生所、七美鄉衛生所、東吉衛生室以及大倉衛生室，藉此強化離島地區的緊急醫療服務。澎湖縣政府將持續加強醫護人員的急救訓練，確保每一位病患在最需要的時刻，皆能獲得迅速、專業的醫療照護。

衛生局長陳淑娟強調，此次獲贈的心肺復甦機組是可攜式，操作簡單，具3D環繞按壓功能（可垂直、環狀按壓），可配合AED一起執行，輔以智能顯示面板，讓緊急救護再升級；澎湖本島救護車上已開始部署此設備，未來將陸續在2、3級離島佈建，全面保障離島居民的健康與生命安全，心血管疾病最重要在第一時間黃金時刻搶救，才能與死神搶命。

可攜式心肺復甦機，能在第一時間搶救寶貴性命。（澎湖縣政府提供）

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