畢業即就業！新北7場校園就博會開跑 首站淡大釋出逾4千工作機會

首場淡江大學就業博覽會現場吸引95家企業參與，釋出逾4000個職缺，不少學生現場了解產業趨勢。（記者羅國嘉攝）

2025/03/12 13:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕隨著畢業季來臨，新北市勞工局攜手轄內大專院校，共同舉辦7場校園就業博覽會，協助青年學子順利踏入職場。其中，首場活動於今（12）日在淡江大學登場，吸引95家企業參與，釋出逾4000個職缺；另活動現場也提供「履歷健診」服務，以及設立「青年就業專區」與「青年局諮詢攤位」，並結合「青年全方位就業計畫」與「青年跨域就業津貼」等政策，為求職青年提供全方位支持。

市府勞工局長陳瑞嘉指出，淡江大學的教學品質深受業界肯定，特別是在AI跨域應用與實作方面的培育，使淡江學子成為各大企業爭相網羅的對象。此場次就博會中，科技製造業廠商占比最高，達44家，國家太空中心（TASA）也積極徵求各類工程師，為有志探索太空科技的年輕人提供發展機會。

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此外，金融業也參與，華南商業銀行以月薪55K招募儲備資訊科技菁英，第一商業銀行則開出54K薪資延攬儲備核心人員。此次博覽會還提供超過300個兼職職缺，包括中租控股、宜特科技及博暉科技等企業皆釋出多項實習機會，期望協助學生在學期間累積實務經驗。

陳瑞嘉表示，繼淡江大學打頭陣，後續校園就博會將依序於4月8日東南科技大學、4月23日宏國德霖科技大學、4月30日明志科技大學舉行，5月還有致理科技大學、真理大學及亞東科技大學等場次陸續展開。

淡江大學校長葛煥昭說，淡江大學始終與時俱進，致力於國際化、資訊化及未來化教育，培育出具備AI與永續發展（SDGs）能力的跨領域人才，深受企業青睞。學校與勞工局長期合作，為學生提供豐富的就業機會。

淡江大學財經系梁同學表示，原本計畫報考研究所，但因成績未達預期，決定先參加就業博覽會了解產業趨勢，尋找合適的工作機會。雖然金融業的證照門檻較高，但他已考取多張證照，希望先累積實務經驗；若未能找到理想職缺，將再努力準備研究所考試。

勞工局長陳瑞嘉指出，台灣目前正面臨少子化與高齡化問題，勞動市場缺工情形嚴峻，市府持續推動各項青年就業與創業計畫，如即將於土城永寧站規劃興建佔地4000坪的青年創業基地，為青年提供更多元的職涯發展空間。更多活動詳情請至「新北市人力網」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob）查詢，或撥打免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人提供服務。

首場淡江大學就業博覽會現場吸引95家企業參與，釋出逾4000個職缺，不少學生現場了解產業趨勢。（記者羅國嘉攝）

首場淡江大學就業博覽會現場吸引95家企業參與，釋出逾4000個職缺，不少學生現場了解產業趨勢。（記者羅國嘉攝）

首場淡江大學就業博覽會登場。（記者羅國嘉攝）

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