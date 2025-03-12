花花世界推手！退休教師黃昭夫 送出萬株「福祿考」花苗

種在庭院一隅的「福祿考」，綻開成美麗花田。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/12 14:42

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕退休教師黃昭夫推廣「福祿考」獲熱烈迴響，今年花苗寄送到新竹、桃園與高雄等地，日前有人從高雄、台南坐區間車到水上觀賞他的福祿考花園後，還索取花苗要回去種植，今年已送出上萬棵的福祿考花苗，堪稱花花世界的推手。

黃昭夫表示，福祿考又稱為五色梅、福祿花與小洋花，以色彩鮮艷的花朵和適應性而聞名，30多年前曾採集福祿考種子放在冰箱冷凍庫，直到4年前的年底才拿出來種植，隔年初就綻開成美不勝收的七彩花海，種子掉落又會發芽長出數不清的花苗，再分送給想要種花的人。

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黃昭夫說，福祿考每朵花就有3顆種子，1棵福祿考如果生長良好可以分出好幾株、綻開數十朵花，也就是1棵福祿考有機會繁衍出數百棵二代花，因而種了福祿考之後，只要好好管理，就能夠生生不息，由於福祿考花期逾3個月，是CP最高的花卉之一。

黃昭夫指出，從年初就陸續有人向其索取福祿考花苗，北從桃園南至高雄都有，為推廣福祿考花，他都會幫忙寄送到外地，鄰近者就請他們自己來挖取，今年合計已送出超過萬棵。

黃昭夫強調，福祿考屬溫帶花卉，播種繁殖時的溫度要保持在攝氏20度以下，因而都在12月間播種，隔年1月就會開滿五顏六色的美麗花朵，最近陸續有寒流報到，因而這幾天又撒了一些種子，實驗是否可以發芽生長，如果成功的話，就可以將花期延至夏秋天。

「福祿考」美麗的花序。（記者蔡宗勳攝）

「福祿考」五彩繽紛的花況。（記者蔡宗勳攝）

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